AirTag va a segno: ritrovata una Range Rover rubata

Airtag non aiuta soltanto a trovare soltanto cimiteri di bagagli smarriti ma anche auto. Tre tracker AirTag hanno aiutato il proprietario di un SUV a localizzare il veicolo rubato, recuperato poi con l’ausilio della polizia. Ecco cosa è successo.

Dopo che si è visto rubare la sua prima Range Rover un mese fa, un uomo della zona di Avenue Road e Lawrence Avenue a Toronto, Ontario, in Canada, ha acquistato una nuova auto identica per sostituire il veicolo sottratto.

La prima auto non è mai stata trovata per via del fatto che il ladro ha buttato fuori dal veicolo il portafoglio del proprietario e lo smartphone dei familiari, così da impedirne il tracciamento.

I ladri sono stati in grado di disabilitare il tracker della mia auto, messo lì dal produttore

Per il secondo mezzo, l’uomo ha deciso di potenziare il tracciamento, inserendo tre AirTag in auto. Secondo un rapporto di cp24.com, ne ha messo uno nel vano portaoggetti, uno all’interno della ruota di scorta e un terzo sotto il sedile posteriore.

Il SUV, come evidenzia AppleInsider, parcheggiato fuori dal garage il 22 giugno, alle 8:30 non era più al suo posto. E così, utilizzando l’app Dov’è, l’uomo si è accorto che l’auto era in marcia verso un impianto di riciclaggio di metalli nel vicino distretto di Scarborough. Lorne, il nome del protagonista, è stato in grado di contattare le forze dell’ordine dopo essere arrivato allo stabilimento:

Dopo aver contattato le autorità, la sua auto è stata trovata nel deposito, insieme a molte altre

Gli utenti si affidano sempre più agli AirTag per aiutare a recuperare gli oggetti smarriti, anche per bagagli persi all’interno di un aeroporto.

Gli AirTag, purtroppo, sono stati anche utilizzati in passato da stalker per perseguitare le loro vittime. All’inizio di febbraio, una donna ne ha scoperto uno nascosto all’interno del suo veicolo, così da far arrestare il suo persecutore. LA problematica ha portato Apple a introdurre più funzionalità anti-stalking nel tracker, anche se ad oggi non sempre sembrano funzionare perfettamente.