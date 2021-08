La salute del neonato è sotto controllo con il calzino Smart

Quando i bambini nascono prematuri o devono essere tenuti sotto controllo per qualche giorno dopo la nascita vengono messi in incubatrice: qui alcuni dei parametri come frequenza cardiaca e livello di ossigenazione del sangue vengono tenuti costantemente sotto controllo. Ma a casa come si fa? I genitori più ansiosi possono fare affidamento allo Smart Sock di Owlet, un calzino intelligente che promette di avvisare quando uno di questi valori scende o sale troppo una determinata soglia.

Per la precisione si tratta di una fascia che va fissata al piede e non preclude la possibilità di metterci sopra un calzino tradizionale. Grazie al sensore incorporato è possibile tenere costantemente sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione, oltre a monitorare il riposo per sapere se e quanto dorme il proprio bambino. La base di ricarica funge anche da ponte WiFi per permettere al genitore di controllare in qualsiasi momento questi parametri, anche a notevole distanza: perciò se si trova in ufficio può sapere ad esempio se i nonni o la baby sitter lo stanno facendo dormire oppure se il bambino è agitato.

La versione più recente è la numero 3 e può essere utilizzata con tutti i bambini fino ai 18 mesi di età. Per i più grandi l’azienda ha appena presentato la versione Plus, che va dai 18 mesi fino ai 5 anni di età (o i 25 chilogrammi di peso). Oltre alla fascia, l’azienda include nel kit anche una telecamera – con zoom 4x e visione grandangolare – che può essere installata a parete, sopra la culla o il lettino, a completamento del sistema di controllo.

Il costo dello Smart Sock 3 è di 359 dollari (ed è in vendita pure su Amazon a 439 euro) e comprende il calzino per il neonato, la base WiFi con sistema di ricarica a induzione e la telecamera. Poi c’è il pacchetto di espansione che, al prezzo di 69 dollari, permette di acquistare due misure più grandi del calzino. Chi arriva tardi e ha bisogno di acquistare soltanto la versione per bambini più grandi di 18 mesi può comprare direttamente il kit Plus a 459 dollari.