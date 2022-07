La seconda generazione del visore AR/VR di Apple nel 2025

Della serie… Vedo, prevedo e stravedo: non è ancora arrivata la prima e già si parla della seconda generazione di visori AR/VR di Apple. L’analista Ming-Chi Kuo riferisce che una nuova generazione del presunto visore della Mela dovrebbe arrivare nella prima metà del 2025, offerto sia in una configurazione di fascia alta, sia in varianti più accessibili dal punto di vista dei costi.

“La seconda generazione del visore AR/VR di Apple potrebbe consistere in modelli high-end e modelli più abbordabili, che verranno lanciati nella prima metà del 2025, con i fornitori di componenti che inizieranno le spedizioni nella seconda metà del 2024”, scrive Kuo. “Le spedizioni del visore di Realtà Aumentata/Realtà Mista di Apple potrebbero raggiungere le 10 milioni di unità entro il 2025 o 2026, grazie a strategie, ecosistema e segmentazione della seconda generazione del prodotto AR/MR”.

Apple non ha ancora annunciato nessun visore AR/MR ma secondo le ultime indiscrezioni annunci specifici dovrebbero arrivare a gennaio 2023. In precedenza Kuo ha riferito che il primo visore della Mela potrebbe essere prodotto costoso (si parla di circa 3000$), un dispositivo con una coppia di display OLED 8K, 15 diversi moduli fotografici, e integrare un chip di gestione simile all’M1.

Nei mesi passati erano circolati voci secondo le quali Apple avrebbe potuto presentare il suo visore nell’ambito della conferenza per sviluppatori WWDC22, ma non è arrivato nessun annuncio. Recentemente Tim Cook, il CEO di Apple, alla domanda di un redattore di China Daily sul futuro della Realtà Aumentata ha invitato gli utenti a “rimanere sintonizzati” facendo capire che non dovrebbe mancare molti per vedere quello che l’azienda ha da offrire.

Sono stati recentemente scovati decine di brevetti nei quali si parla di “metodi e dispositivo per combinare immagini reali e virtuali”, incluso un sistema per il rendering dell’audio spaziale in base all’orientamento di testa e busto dell’utente, e sistemi per invogliare l’utente a tenere una corretta postura quando indossano visori per la realtà virtuale.