Apple sforna 49 brevetti per realtà virtuale, aumentata e mista

Se vi fossero ancora dubbi sul fatto che Apple stia preparando un suo visore VR – AR e in generale per la realtà mista (suo punto di forza secondo Ming-Chi Kuo), nuove confermano arrivano da ulteriori brevetti registrati dalla multinazionale di Cupertino nei quali si parla di “metodi e dispositivo per combinare immagini reali e virtuali”.

Nel primo brevetto scovato dal sito AppleWorld.Today, Apple spiega che nelle esperienze di Realtà Aumentata gli oggetti virtuali vengono mostrati con una rappresentazione che tiene conto del fatto che l’utente è presente; nelle esperienze di realtà mista, una scena è presentata includendo immagini di oggetti reali nella scena nel quale l’utente è presente. Il brevetto mostra la possibilità di combinare immagini reali e virtuali con frame rate elevati, risolvendo complesse sfide legate a problematiche computazionali.

Nel documento si evidenzia una delle implementazioni previste, con una tecnica che consente di ottenere da un determinato pixel un valore reale e uno virtuale, e gestire canali alfa tenendo conto del corretto grado di trasparenza/opacità per le immagini reali e virtuali.

In un diverso brevetto, Apple ha previsto un sistema per il rendering dell’audio spaziale in base all’orientamento di testa e busto dell’utente, un meccanismo che sembra essere pensato per l’uso con cuffie e visori per la Realtà Mista.

Altri brevetti ancora (ben 49) riguardano sistemi per invogliare l’utente a tenere una corretta postura quando indossano visori per la realtà virtuale, con tecniche che tengono conto di: posizione della testa, postura e sguardo quando l’utente visualizza interfacce in ambienti di realtà virtuale generati al computer.

Secondo indiscrezioni, non dovrebbe mancare molto per la presentazione del visore per la Realtà Aumentata, Realtà Mista e Virtuale di Apple. A detta dell’analista Ming-Chi Kuo la presentazione dovrebbe avvenire a gennaio. Nei mesi passati erano circolati voci secondo le quali Apple avrebbe potuto presentare il suo visore nell’ambito della conferenza per sviluppatori WWDC 2022, ma non è arrivato nessun annuncio al riguardo.

Recentemente Tim Cook, CEO di Apple, alla domanda di un redattore di China Daily sul futuro della Realtà Aumentata ha invitato gli utenti a “rimanere sintonizzati” facendo capire che non dovrebbe mancare molto per vedere quello che l’azienda ha da offrire. Precedenti indiscrezioni hanno riferito del visore AR/VR come un dispositivo con una coppia di display OLED 8K, 15 diversi moduli fotografici, di un chip per la gestione simile a M1 e di un costo che, negli USA, dovrebbe aggirarsi sui 3000$.