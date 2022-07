Apple Watch, su watchOS 9 in sviluppo la modalità a basso consumo

Secondo Mark Gurman – il sempre ben informato redattore di Bloomberg – la presunta Modalità a Basso Consumo di Apple Watch è ancora in fase di sviluppo e l’arrivo è previsto in concomitanza con il rilascio della versione definitiva di watchOS 9.

Gurman ha riferito di questa modalità nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”. Apple Watch integra già l’opzione Basso consumo che consente di visualizzare l’ora senza ridurre la durata della batteria (si attiva in automatico quando la batteria è troppo scarica) ma con questa modalità Apple Watch e iPhone non comunicano e non è possibile accedere alle altre funzioni dell’orologio. La migliorata nuova Modalità a Basso Consumo permetterebbe l’uso di app e altre funzionalità in modalità risparmi energetico, intaccando poco sulla durata della batteria.

Gurman aveva riferito di questa presunta modalità già a aprile ma Apple non ha indicato questa come una delle novità di watchOS 9 nel keynote della conferenza sviluppatori di giugno.

Secondo il redattore di Bloomberg Apple annuncerà in seguito la Modalità a Basso Consumo, probabilmente con il rilascio della versione definitiva di watchOS 9 e l’arrivo dei nuovi Apple Watch Series 8, il nuovo Apple Watch SE e la versione rugged/per sport estremi di Apple Watch.

Gurman ha in precedenza riferito che questa presunta Modalità a Basso Consumo potrebbe essere una funzionalità hardware, lasciando immaginare che sarà dunque disponibile solo con gli Apple Watch Series 8 e altri nuovi modelli; ora Gurman sembra lasciare intendere che la Low Power Mode potrebbe essere anche una delle funzionalità dei modelli rugged.

Sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple Watch Series 8 dovrebbe integrare un chip S8 simile ai precedenti S7/S6, offrire una modalità di risparmio energetico e una nuova funzionalità legata alla salute che permetterà di monitorare la temperatura corporea. Quest’anno sono attesi tre nuovi Apple Watch standard. Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo.