Il primo MacBook Pro con Touch Bar punta ai prodotti vintage

Apple sta per aggiungere i primi MacBook Pro da 13″ e 15″ con Touch Bar nell’elenco dei prodotti considerati vintage. L’indicazione è a quanto pare apparsa in una nota recentemente inviata agli Apple Store e ai Centri di Assistenza Autorizzati.

Il primo MacBook Pro con Touch Bar è stato presentato a ottobre 2016, variante più sottile e leggera rispetto ai modelli precedenti e che vantava una interfaccia in sostituzione della tradizionale fila di tasti di funzione con un display Multi-Touch, denominata “Touch Bar”.

Oltre ala novità della Touch Bar, con questi modelli arrivarono la sicurezza e la comodità del Touch ID, un trackpad Force Touch più ampio, tastiera con un meccanismo a farfalla di seconda generazione, un sistema audio con doppio range dinamico, la rimozione delle porte ad esclusione di jack per cuffia e fino a quattro porte Thunderbolt 3.

Apple non ha integrato la Touch Bar nei più recenti MacBook Pro da 14″ e 16″ ma è ancora offerta sugli attuali MacBook Pro da 13″.

Tra i prodotti che diventeranno “vintage” dal 31 luglio – riferisce Macrumors – Apple indica:

MacBook Pro 13″ 2016 due porte Thunderbolt

MacBook Pro 13″ 2016 quattro porte Thunderbolt

MacBook Pro 15″ 2016

MacBook Air 13″ inizio 2015

MacBook 12″ inizio 2016

iMac 215″ fine 2015

iMac 27″ Retina 5K fine 2015

iPad Pro 9.7″ Wi-Fi

iPad Pro 9.7″ Wi-Fi + Cellular

“Vintage” sono considerati i prodotti la cui produzione è stata interrotta “più di cinque, ma meno di sette anni fa”; i prodotti “obsoleti” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Per quest’ultimi Apple non offre più assistenza per l’hardware, senza alcuna eccezione e i service provider non possono ordinare parti di ricambio.

L’elenco è utile a tutti i possessori di un prodotto Apple che ha guasti a malfunzionamenti, per sapere se è in qualche modo ancora in grado di avere assistenza e supporto per esso o se, invece, semplicemente tutto quello che può farlo è smaltirlo come rifiuto elettronico non più funzionante.