Bticino prosegue nella strada dell’innovazione con l’obiettivo di coniugare nei suoi prodotti tecnologia, design e facilità d’uso nel nuovo contesto della Smart Home: grazie al matrimonio con Netatmo ora anche una delle serie più installate in Italia da oggi amplia le sue potenzialità di controllo e garantisce ai clienti un maggior comfort nella gestione della propria casa.

Con Livinglight with Netatmo arriva una notevole innovazione che non va però a modificare in modo sostanziale la normale installazione del sistema.

Livinglight with Netatmo, come l’innovativa serie Living Now di Bticino di cui vi abbiamo parlato più volte su queste pagine e che abbiamo recensito a fondo, permetterà agli utenti di gestire le principali funzioni della propria casa: termoregolazione, luci, tapparelle ed energia sia in modo tradizionale, sia attraverso la App che con i comandi vocali. La serie è infatti certificata per poter essere usata con Amazon Alexa, Apple Homekit, Google Home.

Il cuore del sistema è la App Home+Control, disponibile sia per Android che per iOS, che permette di gestire tutte le funzioni connesse della casa dal proprio smartphone sia quando ci si trova all’interno dell’abitazione sia quando si è fuori. Tramite la app è possibile gestire un’azione singola (es. accensione punto luce), attivare gli scenari, verificare i consumi o programmare attivazioni per un’esecuzione programmata.

Livinglight with Netamo si presta alla realizzazione di nuovi impianti ma la sua principale innovazione è quella di poter rendere Smart anche impianti esistenti con uno sforzo davvero minimo. Infatti se avete già impianto Livinglight tradizionale, potete renderlo smart in pochi passaggi mantenendone l’estetica ed evitando di cambiare placche e mascherine e offrire tutti i vantaggi di una casa intelligente, con la semplice installazione dei dispositivi connessi (prese, deviatori e gateway), senza la necessità di opere murarie o di sostituire tutti i dispositivi della casa.

Se si volessero, ad esempio, controllare delle luci in modo smart basterà sostituire l’attuale deviatore o interruttore tradizionale con il relativo deviatore connesso ed il gateway, senza necessariamente intervenire sul resto dell’impianto precedentemente installato. Un grande vantaggio sia in termini di tempi che di costi, che può offrire facilmente, ad un impianto tradizionale, una notevole evoluzione in termini di funzioni e comfort.

Con la app Home + Control si possono

PERSONALIZZARE SCENARI: a disposizione 8 scenari personalizzabili

PROGRAMMARE GLI SCENARI per decidere quando attivare gli scenari e impostare anche la loro ripetizione ad orari prefissati

GESTIRE LE FUNZIONI DI SMARTHER WITH NETATMO: utilizzare il termostato connesso Smarther in modo semplice e intuitivo

MONITORARE I CONSUMI: visualizzare i consumi totali giornalieri e lo storico mensile e annuale

ATTIVARE I DISPOSITIVI: visualizzare e gestisci lo stato di luci, tapparelle, dei carichi connessi alle prese e la temperatura ambiente

EVITARE I BLACKOUT: per definire la priorità dei carichi per lo scollegamento in caso di sovraccarico elettrico (funzione disponibile entro Autunno 2020).

RICEVERE NOTIFICHE: per essere aggiornati in tempo reale sullo stato dell’impianto e dei carichi

“Con Livinglight with Netatmo contiamo di portare sempre più persone a vivere in case funzionali e connesse a costi accessibili – dichiara Franco Villani, amministratore delegato BTicino -. Oggi in Italia sono oltre 200.000 gli impianti nei quali è già presente un dispositivo connesso Bticino. Continuando a investire in ricerca e sviluppo, vogliamo offrire delle soluzioni che siano ‘rivoluzionarie’ ed utili al tempo stesso e che, nella tradizione BTicino, si possano adattare allo stile di ogni abitazione, grazie a una scelta di forme, colori e materiali differenti”.

Il sistema come dicevamo in apertura è molto simile a quello utilizzato su LivingNow With Netatmo: al centro c’è un Gateway Zigbee che permette di fare ponte con il vostro router Wi-Fi per controllare l’impianto via telefono, tablet (Mac e Apple Watch se avete Homekit) oppure di controllare direttamente le luci collegate attraverso una rete mesh.

Al gateway con comando entra/esci che occupa solo due frutti standard (qui sopra) si abbina un attuatore (anche questo con spazio di due frutti ma da montare senza realizzare scatole nel muro) che permette le operazioni di automazione di base ma che serve anche a configurare interuttori e sistemi di gestione tapparelle o apertura chiusura o sistemi di accensione di prese comandate.

I frutti sono compatibili con la serie civile Livinglight precedente e vi ricordiamo che nel caso abbiate una accensione multipla di una stessa lampada occorre cambiare solo uno degli interruttori con la sua versione smart. E’ inoltre disponibile un interruttore/relais da incasso sempre Zigbee identico a quello di Living Now per gestire accensioni e spegnimenti senza cambiare neppure il frutto a vista.

I prodotti Bticino Livinglight with Netatmo sono disponibili presso tutti i punti vendita di elettrotecnica e pure presso Amazon. Il gateway principale costa circa 114 Euro al pubblico.