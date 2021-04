Apple rimuove la dicitura «Ben oltre l’HDR» per Pro Display XDR

A seguito delle lamentele emerse in Regno Unito, Apple su indicazione della Advertising Standards Authority, siglata ASA, rimuove la dicitura «Ben oltre l’HDR» nella pagina web che pubblicizza il monitor professionale Apple Pro Display XDR.

La correzione arriva a seguito di numerosi reclami emersi in Regno Unito sia per la frase «Ben oltre l’HDR» sia per il livello di contrasto che la multinazionale di Cupertino indica pari a 1.000.000:1.

Per quanto riguarda il livello HDR, ora un rimando precisa in una nota scritta in piccolo a piè di pagina, che il monitor professionale Apple Pro Display XDR visualizza il 99% della gamma cromatica P3. I reclami e l’indicazione dell’ASA in Regno Unito stabiliscono che la dicitura «Ben oltre l’HDR» induceva gli utenti a ritenere che il supporto alla gamma cromatica P3 fosse completo al 100%.

Per quanto riguarda invece il secondo reclamo riguardante il livello di contrasto dichiarato da Apple pari a 1.000.000:1, l’ASA dichiara che Apple sta attendendo i risultati effettuati da laboratori indipendenti, indispensabili per poter confermare la dicitura. Il monitor professionale Apple Pro Display XDR con risoluzione 6K è stato presentato a giugno del 2019 come abbinamento ideale per Mac Pro annunciato contestualmente.

La rimozione della dicitura «Ben oltre l’HDR» è stata applicata da Apple esclusivamente nel sito web in Regno Unito, in questo articolo riportiamo due immagini di confronto prima e dopo le modifica da 9to5Mac: rimane invece in Italia e nel resto del mondo, almeno nel momento in cui scriviamo.

L’accoglienza per Apple Pro Display XDR non è stata unanime: per alcuni si tratta di un ottimo monitor professionale, in grado di offrire una qualità di visualizzazione paragonabile a monitor di altri marchi proposti a prezzi ben superiori. Secondo altri invece, pur essendo un monitor di buona qualità, non è in grado di competere con i monitor super costosi indispensabili per le produzioni professionali di alto livello.

