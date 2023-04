La sorpresa di Tim Cook per un Macintosh del 1987

All’inaugurazione del primo Apple Store indiano Tim Cook ha ricevuto una sorpresa: Sajid, un designer di UX, si è presentato al suo cospetto con un Macintosh SE sotto braccio.

Si tratta di un computer che ha oltre trent’anni (Apple lo lanciò sul mercato nel marzo del 1987) e che fu introdotto contemporaneamente a un’altra storica macchina, il Macintosh II. Il Macintosh SE fu poi sostituito tre anni dopo con il Macintosh Classic, un modello molto simile in quanto manteneva la stessa unità di elaborazione centrale e lo stesso fattore di forma, sebbene venisse però venduto ad un prezzo più basso.

All’epoca Tim Cook non era ancora nei pensieri di Apple: Steve Jobs infatti lo assunse soltanto otto anni dopo, offrendogli il ruolo di vicepresidente senior per le operazioni mondiali della società.

Come dicevamo all’inaugurazione di ieri, tra i clienti in fila per entrare nel nuovo negozio si è presentato un uomo che ha fatto colpo sull’amministratore delegato di Apple, in quanto oltre a vestire l’iconico dolcevita nero a collo alto indossato in molte apparizioni pubbliche dal compianto co-fondatore Steve Jobs, portava con sé un compagno né leggero né portatile, il sopracitato Macintosh SE.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook surprised at seeing a customer bring his old Macintosh Classic machine at the opening of India's first Apple store at Mumbai's BKC pic.twitter.com/MOY1PDk5Ug — ANI (@ANI) April 18, 2023

La scena è stata ripresa dall’emittente locale Asian News International e si può rivedere su Twitter dal canale ufficiale della medesima, in cui il volto di Cook passa da un sorriso per il cliente precedente a una espressione di totale sorpresa nell’immediato incontro col designer indiano, che racconta a Moneycontrol:

Anch’io sono un designer, prima per la stampa e poi sono passato a UI/UX, quindi adesso mi occupo di design digitale. Sono molto felice e orgoglioso del fatto che Apple stia finalmente aprendo un negozio qui in India: è un grande momento per gli utenti Apple del paese, non vediamo l’ora di venire in questo negozio per poter esplorare tutti gli ultimi prodotti dell’azienda.

Apple in India

Le vendite di Apple in India hanno raggiunto un nuovo massimo storico, con quasi 6 miliardi di dollari di entrate tra gennaio e marzo 2023. L’azienda ha già creato 100.000 posti di lavoro nel paese ed è stata anche la prima ad aver permesso alla produzione locale di esportare dispositivi per un miliardo di dollari in un mese. Apple intende costruire il 25% di tutti i suoi iPhone in India entro il 2025, anche se dovrà darsi parecchio da fare perché, almeno per il momento, con la qualità proprio non ci siamo.