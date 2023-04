WhatsApp, in arrivo le emoji animate

WhatsApp sta lavorando su alcune novità che offriranno funzionalità simili al competitor Telegram, incluse le emoji animate già viste sull’applicazione di messaggistica concorrente.

A riferirlo è il sito WABetaInfo spiegando che nell’ultima beta di WhatsApp Desktop sono incluse alcune emoji animate; queste ultime sono più grandi delle tradizionali emoji, sono molto simili a quelle presenti in Telegram e possono essere aggiunte nel testo del messaggio.

Le grandi emoji animate appaiono automaticamente quando disponibili e non c’è – almeno per ora – la possibilità di scegliere tra emoji tradizionali e quelle animate.

Su Telegram è invece possibile selezionare se attivare o no le emoji grandi, se sostituirle automaticamente e se suggerire la loro sostituzione.

La possibilità di sfruttare le emoji animate è al momento una funzionalità in fase di sviluppo per il web e la versione desktop di WhatsApp. WABetaInfo riferisce che WhatsApp intende offrire le grandi emoj animate anche su iPhone e Android.

Apple aveva inizialmente rifiutato alcune emoji animate nel processo di approvazione dell’app per App Store perché le emoji sfruttavano il design di quelle Apple. L’app è stata di nuovo approvata da parte della Mela solo dopo la rimozione delle sue icone modificate. Cupertino aveva all’epoca ricordato agli sviluppatori che per le emoji si applicano le stesse clausole previste per l’uso di materiali e proprietà intellettuali di Apple.

Per tutte le informazioni su Whatsapp vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.