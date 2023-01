Apple esporta dall’India iPhone per un miliardo di dollari

Apple è la prima azienda che in India ha permesso alla produzione locale di esportare dispositivi per un miliardo di dollari in un mese.

Lo riferisce The Economic Times spiegando che Piyush Goyal, ministro per il Commercio indiano ha sottolineato l’evento parlando di “un’altra storia di successo per Apple”, evidenziando la nazione come affidabile per la fabbricazione in serie altamente competitiva. “Fanno già affidamento per il 5-7% della prodizione all’India, e se non erro il loro target è arrivare al 25% della produzione. I modelli più recenti sono stati lanciati dall’India e prodotti in India”.

Apple lavora con le fabbriche indiane dal 2017, affidando la produzione ad aziende controllate da Wistron e Foxconn, in linea con imposizioni governative che premono per la produzione in loco. Ashwini Vaishnaw, Ministro responsabile dell’elettronica e delle tecnologie dell’informazione, in un tweet ha riportato il dato di 1 miliardo di dollari di esportazioni Apple, storico evento raggiunto a dicembre 2022.

I tre sub-fornitori di Apple in India si occupano della produzione in loco di iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e 14 Plus. I produttori a contratto sono Foxconn e Pegatron con stabilimenti che si trovano a Tamil Nadu, nel sud dell’India, mentre Wistron con fabbriche nel Sud-ovest dell’India. Tutte queste aziende hanno avviato le loro attività grazie a sussidi governativi legati alla produzione.

La metà di tutti gli iPhone potrebbe essere prodotta in India entro il 2027, mentre la produzione potrebbe attestarsi al 25% entro il 2025. La sfida per Apple è quella di spostare la produzione pur mantenendo i tradizionali standard di qualità particolarmente elevati. Da notare che Apple, storicamente, ha lavorato a stretto contatto con i fornitori cinesi per raggiungere gli standard di qualità prefissati.

Tutte le notizie di macitynet dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.