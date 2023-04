Folla all’inaugurazione del primo Apple Store in India con Tim Cook

Il CEO di Apple Tim Cook insieme a Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People, ha partecipato all’inaugurazione di Apple Store BKC a Mumbai, il primo in India, dove una folla di centinaia di persone hanno fatto la fila per entrare e ottenere autografi sui loro dispositivi Apple.

Apple BKC è un negozio di nuova concezione situato nel complesso Bandra Kurla di Mumbai, che rappresenta il primo negozio Apple Store in India, a distanza di oltre due decenni dall’apertura dei primi negozi Apple. Un secondo negozio, Apple Saket, aprirà invece giovedì a Nuova Delhi.

“L’energia, la creatività e la passione a Mumbai sono incredibili!”, ha twittato Tim Cook all’apertura. “Siamo così felici di aprire Apple BKC, il nostro primo negozio in India.”

Secondo Reuters, sia Tim Cook che Deirdre O’Brien erano presenti all’apertura, tra le 300 persone che aspettavano di incontrarli nel primo Apple Store c’erano alcuni che arrivavano da diverse parti dell’India, mentre altri avevano fatto la fila per tutta la notte.

“La vibrazione qui è diversa”, ha dichiarato Aan Shah, che è arrivato da Ahmedabad, città industriale dell’ovest dell’India, per il lancio, a Reuters:

Non è come comprare in un normale negozio. Non c’è paragone. È così emozionante

Alcune persone hanno portato i loro dispositivi Apple, incluso un Macintosh SE. Purav Mehta ha dichiarato di essere lì per comprare un Apple Watch Ultra, ma anche per ottenere l’autografo di Tim Cook sulla scatola del suo iPod touch, che aveva comprato su eBay appositamente per l’occasione. Tutte le fotografie dell’inaugurazione del primo Apple Store in India sono di Apple.

L’apertura ufficiale del negozio è stata preceduta lunedì da una anteprima per media, giornalisti e blogger locali, mentre Tim Cook ha anche incontrato celebrità indiane tra cui l’attrice Madhuri Dixit Nene. È previsto che Tim Cook incontri il primo ministro indiano Narendra Modi mercoledì, prima dell’apertura del negozio di Nuova Delhi prevista per giovedì.

