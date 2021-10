La soundbar Xiaomi Redmi TV in super offerta a 43,99 euro

Xiaomi Redmi TV è la soundbar in offerta che vi permette di migliorare il suono della vostra televisione. E’ in super sconto ad appena 43,99 euro. Clicca qui per acquistare.

Inizialmente lanciata in Cina, adesso avrete la possibilità di farvela recapitare a casa, ad un prezzo davvero piccolo. La soundbar offre una potenza di 30 W con una impedenza di 4 ohm. La risposta in frequenza varia da 80 Hz a 20.000 Hz, standard se si considera che la periferica non include un subwoofer per le frequenze più basse. Redmi TV Sound Bar ha anche una connettività S / PDIF coassiale, AUX (jack da 3,5 mm) e Bluetooth 5.0.

Sfortunatamente, è assente la porta HDMI, quindi non sarà possibile godere dei vantaggi offerti dal connettore ARC. Curiosamente, la barra non ha un telecomando, sebbene includa un cavo S / PDIF e i supporti per montarla a parete.

In pieno stile Xiaomi/Redmi, la soundbar si propone in modo davvero minimale ed elegante. E’ ricoperta da una rete rigida sul davanti, ed è disponibile soltanto in colorazione nera.

Misura è di 780 x 64 x 63 mm, con un peso di 1,5 kg, dunque di medie dimensioni, certamente adatta per la maggior parte delle TV da salotto. Sulla parte destra presenta i controlli multimediale, grazie ai quali poter aumentare o diminuire il volume. Il pulsante superiore, se lo si tiene premuto, attiva o disattiva la barra, mentre con una breve pressione si attiva la funzione play/stop.

Al momento è proposta in offerta ad appena 43,99 euro, un prezzo davvero basso per una soundbar di qualità. Ovviamente, oltre che alla TV, la si potrà anche abbinare ad un portatile o ad un PC desktop.

