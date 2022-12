Per iPhone 14 Pro Apple chiede a Samsung di controllare la qualità

Per il display di iPhone 14 Pro con la nuova notch a forma di “pillola”, Apple ha chiesto a Samsung (principale fornitore dei display) di sfruttare un metodo di produzione più avanzato per proteggere lo schermo circostante da possibili danni e prevenire la perdita di qualità delle immagini.

Lo riferisce il sito sudcoreano The Elec spiegando che gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono i primi iPhone con il taglio direttamente nello schermo, elemento che ha permesso di eliminare il notch che in precedenza sporgeva verso la lunetta superiore. Stando a quanto riferisce il sito coreano, Apple avrebbe chiesto a Samsung di usare apparecchiature inkjet aggiuntive per la produzione dei display destinati agli iPhone top di gamma per creare il “taglio” e allo stesso tempo preservare il circostante pannello OLED.

Per la creazione del foro a forma di pillola, Samsung deve fresare il foro direttamente nello schermo OLED, elemento che potrebbe comportare danni ai pixel circostanti il foro nella pellicola del display, esponendoli a umidità e ossigeno. Per impedire il possibile verificarsi di questo problema, Samsung ha costruito un meccanismo in grado di arginare il foro durante il taglio. Il foro viene creato usando un laser anziché attrezzature inkjet anche se Apple avrebbe preferito quest’ultimo metodo.

Samsung – fa notare il sito Macrumors – ha vasta esperienza nella produzione di schermi con fori di vario tipo ma Apple avrebbe richiesto estrema cura nella produzione dei display destinati ai suoi telefoni. Anche LG Display (altro fornitore di Apple per i display) usa lo stesso metodo per i display di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Il nuovo Dynamic Island, che in iPhone 14 Pro e Pro Max sostituisce il tradizionale notch, è uno dei più grandi cambiamenti agli smartphone di fascia alta di quest’anno di Apple, che tanto è piaciuto anche agli utenti Android. La Dynamic Island permette di mostrare la chiamata in corso, SharePlay, app di riproduzione, timer, indicazioni di Apple Mappe, memo vocali, registrazione dello schermo, hotspot personale, indicatore del microfono attivo e della fotocamera; mostra le app in riproduzione come Spotify, Audibile, Amazon Music, Pandora, YouTube Music, SoundCloud. Allo stesso modo, anche i servizi CallKit vengono mostrati sulla Dynamic Island, potendo visualizzare le chiamate da WhatsApp, Google, Instagram e Skype.