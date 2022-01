Apple Car, i fornitori della Corea del Sud lottano per gli ordini

Nel mese di dicembre del 2021 i manager Apple hanno visitato (ancora) alcune società in Corea del Sud per selezionare fornitori per parti e componenti di Apple Car, in particolare per le batterie. Mentre in precedenza si era ipotizzato l’impiego di chassis e batterie progettati da altri marchi, come per esempio la piattaforma per auto elettriche E-GMP di Hyundai, ora sembra che Apple stia cercando fornitori in grado di produrre batterie su scala industriale e in grado volumi, ma a partire da progetto e tecnologia di Apple.

Alla visita dei manager Apple presso le società in Corea del Sud, per stabilire un primo contatto e avviare le trattative, seguiranno incontri e riunioni online. Korea ETNews che segnala i movimenti in corso riferisce che i fornitori visitati da Apple stanno mantenendo il massimo riserbo sulle trattative e sui piani della multinazionale di Cupertino, riservatezza ancora più indispensabile visto che Apple Car non vedrà la luce ancora per due o tre anni. Non solo: fuga di notizie e dettagli trapelati potrebbero determinare l’esclusione dalla catena di fornitura di Cupertino, come già successo proprio nel caso di Hyundai.

In almeno un caso i manager Apple avrebbero proposto a una società l’acquisto di azioni da parte di Cupertino, a sostegno del business e degli investimenti necessari per raddoppiare la capacità di produzione. Tra i nomi indicati nel report spiccano LG e SK. Per competere meglio contro altri fornitori potenziali, alcune società hanno anche creato una task force interna esclusivamente dedicata alle relazioni con Apple, nella speranza di superare la concorrenza e accaparrarsi gli ordinativi per Apple Car.

Sempre secondo quanto trapela dalla Corea del Sud Apple punta a completare la selezione dei fornitori per Apple Car entro quest’anno, per passare poi allo sviluppo su vasta scala, all’annuncio ufficiale e infine alla produzione industriale, il tutto nel giro di due-tre anni. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.