La console Valve Steam Deck arriva il 25 febbraio

Dopo un ritardo di due mesi, Steam Deck di Valve ha finalmente la data d’uscita ufficiale: la console portatile arriverà il 25 febbraio. In un post sul blog pubblicato mercoledì dalla stessa società, Valve ha affermato che avrebbe aperto gli ordini al primo gruppo di prenotati proprio in questa data.

Da quel momento i clienti avranno 72 ore per acquistare la console. Se non sfruttano l’opportunità, Valve lascerà il posto alla persona successiva nella coda di prenotazione. I primi ordini verranno spediti il ​​28 febbraio. Successivamente, Valve afferma di pianificare ordini aperti a più clienti su base settimanale.

Valve aveva pianificato di rilasciare Steam Deck alla fine del 2021, ma a causa della carenza di componenti, la società ha posticipato la data di rilascio:

Siamo spiacenti per questo: abbiamo fatto del nostro meglio per aggirare i problemi della catena di approvvigionamento globale. Le componenti non raggiungono i nostri impianti di produzione in tempo per soddisfare le nostre date di lancio iniziali

Il prezzo per Steam Deck, ricordiamo, da 419 euro, per la versione del dispositivo con 64 GB di memoria interna eMMC e una custodia per il trasporto. Valve offrirà anche modelli con 256 GB e 512 GB di spazio di archiviazione NVMe. Queste varianti costeranno, rispettivamente, 549 e 679 euro.

La versione più costosa, come ricorda anche engadget, è dotata anche di uno schermo antiriflesso premium. Il chipset personalizzato di Steam Deck presenta un processore a 2,4 GHz e una GPU con otto unità computer RDNA 2. Inoltre viene fornito con 16 GB di RAM LPDDR5.

Si tratta di un vero e proprio PC portatile che, secondo Valve, consentirà di eseguire i giochi più recenti con una potenza “molto efficiente”.

