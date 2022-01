Il dito robotico domotico è in offerta a 6,35 euro

Perché sostituire tutte le periferiche in casa per beneficiare della tecnologia domotica quando c’è ADAPROX Fingerbot? Soprattutto adesso conviene acquistarlo perché è scontato quasi a metà prezzo.

Per definirlo bastano tre parole: dito robotico domotico. Dito, perché alla fine svolge la medesima funzione di quello della nostra mano, che usiamo per pigiare i pulsanti; robotico, perché per fortuna non è fatto di carne e ossa ma plastica e ingranaggi; domotico, perché come dicevamo si integra nel sistema già presente e si controlla tramite app, voce e programmazione.

Si può infatti gestire a distanza tramite l’app, alla quale vi si può collegare tramite Bluetooth 4.2, oppure si può tenere connesso alla rete WiFi 2.4 GHz di casa e a quel punto controllarlo a distanza tramite Alexa o Siri, o sempre tramite l’app si può eventualmente programmare il funzionamento in determinati momenti della giornata.

Ad esempio si può posizionare sulla macchina del caffè per far sì che la accenda quando suona la sveglia, oppure su un interruttore generale per spegnere tutte le luci di casa quando si esce di casa.

Il punto di forza come dicevamo è che non costringe l’utente a rinunciare a interruttori e elettrodomestici già acquistati, e quindi anche alla qualità, al design e a tutte le altre caratteristiche di questi prodotti.

Esteticamente si presenta come un cubetto di 3 centimetri per lato al quale si aggancia una protuberanza in una delle sue facce, che poi è quella governata dagli ingranaggi per far si che si muova in una direzione e in quella opposta per pigiare pulsanti e interruttori. Queste “dita” sono sostituibili perché in confezione se ne possono scegliere tra cinque che differiscono per lunghezza e tipologia: c’è ad esempio quella adatta ai pulsanti, quella con superficie adesiva per gli interruttori, quella con anello per i ganci, e così via.

E’ alimentato da una batteria di tipo CR123A e per funzionare ha bisogno di un iPhone con almeno iOS 11. Se siete interessati all’acquisto, invece di 10,95 euro ne comprate uno a 6,35 euro, quindi con uno sconto pari al 42%.

