WhatsApp mette AI al centro dell’app

Pubblicità

WhatsApp prova a diventare un’ app AI centrica, testando un nuovo design che offra maggiore visibilità a una gamma di chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Queste nuove funzionalità e layout, sono attualmente accessibili solo nella versione beta per Android, tamite una scheda dedicata agli strumenti AI direttamente nella schermata principale dell’app.

A riportare la notizia è il sito WABetaInfo, che evidenzia come una delle quattro schede dell’interfaccia di WhatsApp sarà riservata esclusivamente alle funzionalità AI. Questa sezione include una selezione di “Personaggi AI popolari” con cui interagire, insieme ad altre opzioni organizzate per argomenti specifici.

ricordiamo che WhatsApp integra già funzionalità come immagini e adesivi generati dall’intelligenza artificiale e uno strumento di ricerca alimentato da Meta AI.

Chatbot personalizzati e nuove funzionalità

Oltre a introdurre la nuova scheda AI, WhatsApp sta sperimentando l’espansione delle funzioni dell’app con la possibilità di creare chatbot personalizzati. Questa opzione, individuata in un aggiornamento separato della beta, semplifica notevolmente il processo.

Al momento Meta permette di creare chatbot personalizzati tramite l’AI Studio sul sito di Instagram, ma l’integrazione diretta in WhatsApp rappresenta un passo avanti in termini di praticità.

Da notare, che la scheda AI andrà a sostituire l’attuale scheda “Community”, anche se questa funzione non sarà eliminata, bensì semplificata per poter creare comunità direttamente dalla scheda “Chat”.

Al momento, la beta di WhatsApp è accessibile tramite Google Play, anche se i posti per i tester sono limitati e al momento non è possibile iscriversi. Non è ancora chiaro se o quando la scheda AI sarà integrata nella versione ufficiale dell’app, ma è probabile che il cambiamento riguarderà solo i paesi in cui le funzionalità AI sono già disponibili.

Qui cosa fare se WhatsApp sembra bloccato nella schermata di benvenuto. Invece per attivare o disattivare Face ID per sbloccare WhatsApp rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per tutti gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.