Black Friday, EcoFlow DELTA 2, la centrale elettrica portatile da 1 KW a 499 €

È in offerta su Amazon la Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2, utile per alimentare dispositivi in campeggio, in viaggio o durante blackout domestici. Il prezzo scende a 499€ invece di 699€, con capacità espandibile fino a 3 kWh e ricarica ultraveloce.

Capacità di base da 1 kWh, espandibile fino a 3 kWh

La EcoFlow DELTA 2 dispone di una batteria interna da 1.024 Wh, adatta per alimentare piccoli elettrodomestici, dispositivi elettronici e strumenti da lavoro. Collegando una batteria aggiuntiva DELTA 2 o DELTA Max, la capacità può arrivare rispettivamente a 2 o 3 kWh, offrendo maggiore autonomia in situazioni prolungate. Le celle LFP garantiscono oltre 3.000 cicli di carica, prolungando la durata del dispositivo fino a 10 anni in uso quotidiano.

Alimentazione per oltre 90 dispositivi

Dotata di 9 uscite AC e DC, la centrale supporta fino a 1.800W in uscita continua, abbastanza per gestire frigoriferi, forni elettrici, TV o strumenti da lavoro. Presenti anche USB-C da 100W, USB-A e accendisigari 12V. La gestione è facilitata dall’app EcoFlow, che consente di monitorare e controllare parametri di carica, consumo e autonomia in tempo reale. La funzione X-Boost permette di alimentare dispositivi fino a 2.400W.

Ricarica rapida in meno di 80 minuti

Una delle funzioni più distintive è la ricarica ultraveloce tramite presa di corrente, che permette di passare dallo 0 all’80% in soli 50 minuti, e al 100% in circa 80 minuti. È possibile ricaricare anche tramite pannelli solari fino a 500W (non inclusi) o tramite l’auto, per massima flessibilità fuori casa. Un’opzione utile per campeggi, baite o in caso di interruzioni di corrente.

Il prezzo di listino della EcoFlow DELTA 2 è di 699€, ma oggi è disponibile su Amazon a 499€, con uno sconto di 200€.

