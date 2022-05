Lampada da terra industriale e moderna in offerta a meno di 45 euro

Se state arredando casa e volete dare un tocco diverso, magari inserendo una bella lampada da terra nel salone, o in studio, ecco la soluzione che potrebbe fare al caso vostro. In offerta una lampada da terra che si farà notare in casa, con uno stile che richiama in parte quello industriale, ma che tradiscono una un design minimalista e moderno. Si acquista in offerta a meno di 45 euro direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di una moderna lampada da terra con base a treppiede e paralume ovale, adatta per interni domestici, anche industriali, minimalisti e urbani. Le gambe hanno un aspetto delicato, ma risultano assolutamente robuste, e in cima la lampada è dotata di un paralume regolabile che fornisce una luce piacevole e brillante, facilmente orientabile.

Lo stile è praticamente universale, tanto da rendere questa lampada un perfetto alleato nel l’illuminazione per il soggiorno, lo studio o la camera da letto. La lampada da terra ha un attacco standard E27 per una lampadina con un massimo di 60 watt. E’ possibile scegliere e installare lampadine E27 con diversi colori di luce, anche smart ed RGB.

Caratteristiche:

Colore: telaio bianco + cavo nero

Materiale: metallo

Dimensioni complessive: 70 x 74 x 146 cm (L x P x A)

Dimensioni base: 21,5 x 10,5 x 153 cm (L x P x A)

Dimensioni paralume: 13/26 x 30,5 cm (Diametro x A)

Alimentazione: 220-240 V~, 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 310 cm

Potenza massima: 1 x 60 W (lampadina non inclusa)

Portalampada: E27

Interruttore: interruttore a cavo

Grado di protezione: IP20

Paralume girevole

Potete acquistare questa lampada da terra direttamente a questo indirizzo.