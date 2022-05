Arrivano OPPO Enco Air2, gli auricolari entry level con driver dinamico da 13,4 mm

OPPO, brand ormai noto nel panorama di smartphone top di gamma, e anche in quello smartwatch, ha lanciato gli auricolari Enco AIR2, ampliando così il proprio ecosistema di wearable. Si tratta di auricolari con bassi potenti, cancellazione del rumore AI e connessione più stabile.

OPPO Enco Air2 sono i nuovi auricolari dotati di un driver dinamico da 13,4 mm con svariate sfumature sonore, che stabiliscono un standard qualitativo importante per gli auricolari wireless nella fascia prezzo entry-level.

Non rinunciano a un design che la società definisce iconico, caratterizzato dalla custodia translucida, come nel modello precedente, una batteria di lunga durata di 24 ore e una bassa latenza binaurale grazie alla connettività Bluetooth 5.2.

OPPO Enco Air2, nonostante la fascia di prezzo di appartenenza, utilizzano un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, permettendo così agli utenti di godere di bassi profondi e vibranti, senza rinunciare al focus su suoni medi e alti.

Enco Air2 propongono linee eleganti, e si caratterizzano per un design originale della custodia, con la parte superiore traslucida che può essere abbinata a qualsiasi look. Con un peso di soli 3,5 grammi e una pressione esercitata contro il canale uditivo minima, possono essere indossati per molto tempo senza infastidire.

A livello di autonomia il brand dichiara che OPPO Enco Air2 offrono riproduzione musicale fino a 4 ore, che diventano 24 con l’ausilio della custodia di ricarica. Presente anche una funzione Game Mode con un triplo tocco, entrando immediatamente in modalità a bassa latenza.

Per quanto riguarda la qualità audio in chiamata, le nuove cuffie sono dotate di cancellazione del rumore con Intelligenza Artificiale, per assicurare un ascolto ottimale anche negli ambienti più rumorosi.

Prezzi e disponibilità

A partire da oggi fino al 23 maggio, OPPO Enco Air2 sono disponibili, nella colorazione White, in preordine su OPPO Store, l’e-commerce proprietario dell’azienda, insieme a OPPO Band Sport a soli 69,99 €. Disponibili a breve anche su Amazon.