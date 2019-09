Fire TV Stick 4K si acquista su Amazon in sconto lancio a 44,95 euro

Amazon rinnova uno dei dispositivi video più versatili per trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale e la vende in sconto-lancio 44,95€. Dopo il dongle HDMI dello scorso anno, presenta adesso Fire TV Stick 4K. La novità non risiede soltanto nella interfaccia con il supporto 4K, ma anche nel telecomando vocale Alexa e nella perfetta integrazione con Amazon Echo.

Si tratta, al momento del dispositivo per lo streaming più potente del colosso, con un’antenna Wi-Fi nuova nel design e ottimizzata per lo streaming di contenuti in 4K Ultra HD. Non solo l’interfaccia a video supporta nativamente la nuova risoluzione, ma tutto nuovo è il telecomando vocale Alexa, con appositi tasti per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili, potendo spegnerli e accenderli, oltre che regolarnee il volume oppure disattivarlo.

La nuova Fire Stick 4K supporta i formati 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+ e Dolby Atmos per alcuni titoli Prime Video selezionati. Naturalmente, è compatibile con tutte le app di streaming più in voga, quali Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi. Grazie al rinnovato supporto Alexa possibile scoprire migliaia app e Skill, oltre a usare i browser Firefox e Silk per navigare tra milioni di siti web.

Grazie ai comandi vocali Alexa sarà possibile, ad esempio, guardare direttamente sulla TV le immagini in diretta delle telecamere di sicurezza compatibili, controlla che tempo fa, abbassare le luci e ascolta la musica.

Prezzi e dove acquistarla

Fire TV Stick 4K

Si acquista al momento ad un prezzo speciale di lancio di 44,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 59,99€. Fire TV Stick 4K include il telecomando vocale Alexa.

Fire TV Stick (full HD – 1080p)

Si acquista a partire dal 4 Settembre e per un periodo di tempo limitato al prezzo speciale di lancio di 24,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 39,99€. Fire TV Stick include il telecomando vocale Alexa.

Telecomando vocale Alexa

Con comandi per accensione/spegnimento, regolazione del volume e controllo dei dispositivi. Si acquista per un periodo di tempo limitato al prezzo speciale di lancio di 14,99€ (con uno sconto del 50%) invece di 29,99€. Il telecomando singolo può essere abbinato a Fire TV Basic Edition (il modello base già in vendita dal 2017 e che abbiamo recensito su macitynet.it) per regolare l’accensione e il volume su TV, soundbar e apparecchiature AV compatibili.

Per chi volesse abbinare un Amazon Echo per i comandi vocali “esterni” in questi giorni ci sono una serie di interessanti offerte anche su dispositivi singoli e kit.