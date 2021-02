L’app per il parcheggio EasyPark ora anche su Apple CarPlay

L’app Easypark dell’omonima azienda tecnologica europea specializzata nel mobile parking è ora disponibile anche su CarPlay, il sistema di intrattenimento di casa Apple utilizzabile tramite dispositivi iPhone di ultima generazione e presente nell’80% di tutte le vetture più recenti.

Forte di un servizio disponibile in oltre 2200 città nel mondo-di cui 460 in Italia-, EasyPark è presentata come la prima app per il pagamento della sosta a essere integrata nell’interfaccia di CarPlay in Europa.

Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti Easypark privati e business che dispongono di un’auto con il sistema di infotainment di Apple possono così visualizzare l’app sul display CarPlay e pagare il parcheggio su strisce blu e nei garage, dove il servizio è attivo, direttamente dall’auto.

L’app Easypark, spiegano gli sviluppatori, può essere utilizzata in molti paesi del continente. “Puoi guidare dal nord della Scandinavia al sud dell’Italia e della Spagna e utilizzare Easypark in Apple CarPlay lungo tutto il percorso”, spiega Johan Birgersson, CEO del gruppo Easypark.

Guardando avanti, lo sviluppatore vede un grande potenziale nella digitalizzazione dell’auto, della sosta e della mobilità in generale. Rendere l’auto un mezzo digitale e connesso permette ovviamente di aprire un’interessante gamma di opportunità.

I servizi EasyPark sono disponibili in oltre 2200 città in 20 paesi (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Islanda, Isole Faroe, Lichtenstein, Slovenia, Serbia, Montenegro, Ungheria e Australia).

In Italia, il servizio per privati e aziende, è attivo in 460 città tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.