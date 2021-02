Microsoft Office ora disponibile come app unica per iPad e iPhone

Microsoft ora mette a disposizione Microsoft Office per iPhone e iPad in versione unificata. Le app in precedenza disponibili singolarmente (Word, Excel, PowerPoint) sono ora disponibili nell’app Office. Lo sviluppatore riferisce che “L’app Office combina Word, Excel e PowerPoint con nuove funzionalità che sfruttano gli esclusivi punti di forza del dispositivo (iPhone, IPad) per creare un’esperienza Office più semplice ma anche più efficace”.

Microsoft evidenzia la possiiblità di sfruttare strumenti aggiuntivi per incrementare la produttività. È ad esempio, possiible creare e firmare PDF e trasformare immagini in documenti.

Si possono ad esempio creare flussi di lavoro basati sulle immagini, toccando “Condividi” nella galleria del telefono esternamente all’app Office per eseguire svariate azioni, tra cui creare PPT, creare PDF e moto altro. Inoltre, se sono presenti screenshot recenti quando si apre l’app Office, questi vengono indicati come suggerimento per la conversione in PDF o PPT. Microsoft evidenzia ancora la possibilità di inserire data, forme, immagini e note nei PDF.

In pratica ora ci sono due modi per ottenere Office nell’iPhone. È possibile installare la nuova app di Office che combina Word, Excel e PowerPoint in una singola app e introduce le nuove caratteristiche per dispositivi mobili per visualizzare, modificare e condividere file senza dover passare da più app. In alternativa, è possibile installare le app di Office (Word, Excel, PowerPoint) singolarmente nell’iPhone o nell’iPad.

Per usare le app di Office per dispositivi mobili da qualsiasi posizione, è sufficiente accedere con un account Microsoft gratuito o un account aziendale o dell’Istituto di istruzione Microsoft 365. Con un abbonamento a Microsoft 365 completo, è possibile accedere a caratteristiche aggiuntive dell’app.

Microsoft Office richiede iOS 13.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. L’app è gratis e per lo sblocco delle funzionalità complete è possiibile sfruttare gli acquisti in-app (6,99 euro per Microsoft 365 Personal). L’accesso con un account Microsoft personale, aziendale o dell’istituto di istruzione connesso a un abbonamento Microsoft 365 sbloccherà le funzionalità Premium dell’app. A questo indirizzo i dettagli sul funzionamento dei vari piani per Office.