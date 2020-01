L’app Suggester consiglia progressioni di accordi ai musicisti con iPhone e iPad

L’app Suggester aiuta a scrivere canzoni suggerendo il prossimo accordo. E’ un vero e proprio suggeritore intelligente capace di combinare gli accordi che funzionano insieme tra loro e con la melodia che l’utente ha in mente, consentendo così di realizzare rapidamente canzoni quando si è a corto di idee o si sta cercando un’ispirazione diversa dal solito.

L’app utilizza la nomenclatura inglese (quindi A sta per La, G sta per Sol, E sta per il Mi, ecc.) e mette a disposizione una infinita lista di progressioni di accordi che spaziano tra i generi musicali più disparati: dal Blues al Pop-Rock, al Ragtime e così via, lavorando su qualsiasi scala musicale esistente – non solo le maggiori e le minori, ma anche le doriche, frigie e via dicendo.

Basta selezionare uno degli accordi in lista per sentire come suona: a quel punto si schiaccia Play e si ascolta la progressione di accordi che il sistema è in grado di creare, regolandone eventualmente la velocità di riproduzione. Come dicevamo basta scegliere una scala e costruirvi sopra la canzone attraverso gli accordi suggeriti.

Oppure si può procedere agendo sul catalogo, scegliendo cioè una serie di accordi già pronti per scoprire a quali scale corrispondono. A quel punto si seleziona quella che più si preferisce e l’app automaticamente si uniforma suggerendo eventuali alternative di progressioni di accordi.

Si tratta di un ottimo strumento per le jam session ma anche per scrivere nuove canzoni quando manca l’ispirazione, lavorando sulle scale relative ed esplorando le modulazioni. Gli accordi possono essere riordinati in qualsiasi momento attraverso un semplice trascinamento oppure eliminati del tutto: quando il componimento è pronto si può anche salvare oppure esportare via mail in un file MIDI o in formato testuale, per poter essere elaborati facilmente con altre applicazioni.

L’app Suggester è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Molte delle sue funzioni sono subito accessibili, altre invece si possono sbloccare soltanto acquistando il pacchetto in-app.