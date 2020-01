Puzzle risolto: il Google I/O 2020 inizia il 12 maggio

Questa volta Google ha annunciato la sua conferenza annuale Google I/O 2020 per gli sviluppatori (Android e non solo) in un modo davvero speciale: attraverso un ARG, sigla che sta per Alternate Reality Game, cioè un gioco che collega internet al mondo reale.

L’enigma, denominato Collaboration of the Cosmos e ancora accessibile a questa pagina, si sviluppa attraverso numerosi strumenti web e presenta al giocatore una storia misteriosa con indizi che puntano al mondo reale. La sua risoluzione, che appunto ha portato alla scoperta della data e del luogo di incontro, ha richiesto la partecipazione di un cospicuo numero di utenti.

Come confermato dallo stesso CEO dell’azienda Sundar Pichai tramite Twitter, ora “Il cosmo si è allineato” e l’appuntamento è quindi ufficializzato: la conferenza Google I/O 2020 andrà in scena dal 12 al 14 maggio presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, ovvero il medesimo anfiteatro nel quale si è svolta anche l’edizione precedente.

Per chi non la conoscesse, Google I/O è una conferenza che si tiene annualmente dal 2008 rivolta agli sviluppatori ed incentrata sullo sviluppo di applicazioni web e mobili attraverso Google e relative tecnologie come Android, Chrome, Chrome OS, Google Web Toolkit, Google App Engine e dove qualche volta c’è spazio anche per qualche prodotto hardware.

L’edizione Google I/O 2020 sarà l’occasione per comprendere le direzioni dell’azienda soprattutto dal punto di vista delle innovazioni portate dalle tecnologie 5G e dalle recenti proprietà pieghevoli dei display. Il cloud e l’intelligenza artificiale dovrebbero essere gli altri argomenti trattati durante l’evento, le cui tecnologie sono la chiave del futuro business di Google e degli altri giganti del settore.

