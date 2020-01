L’Astronave non basta, Apple affitta nuovi uffici a San Jose

8mila metri quadrati, un intero edificio, tra i più imponenti di San Jose in California: il Triangle Building. Apple lo ha scelto per un’espansione degli uffici a pochi minuti da Apple Park e lo ha preso in affitto.

A rivelarlo, un report sul The Mercury News, quotidiano di San Jose. Secondo i documenti e le fonti pubbliche della Contea di Santa Clara riportate dal giornale locale, Apple ha preso in affitto l’intero edificio, quasi 8mila metri quadrati e vi avrebbe già iniziato lavori di ristrutturazione.

L’edificio si trova al 5300 di Stevens Creek Blvd. a San Jose ed è stato costruito nel 1981. Apple aveva preso in affitto una parte dell’edificio nel 2012. Ora, con un nuovo contratto di locazione, che comprende l’intero edificio, Apple avrebbe avviato i lavori di ristrutturazione degli interni, su tutti e sei i piani dell’edificio, e i loghi Apple erano visibili su tutta la proprietà.

Apple continua nella sua ricerca di uffici e spazi in tutta San Jose e anche in altre aree, concentrandosi generalmente su proprietà relativamente vicine ad Apple Park. Lo stesso Triangle Building si trova a meno di due miglia dal Campus astronave, circa 3,2 km di distanza dunque dal fantascientifico quartier generale di Apple.

Sembra, dunque, non conoscere sosta la crescita della multinazionale di Cupertino, almeno per quanto riguarda le assunzioni e le sedi: secondo report di dicembre, Apple sarebbe alla ricerca di nuovi uffici a New York e Pittsburgh e starebbe discutendo di occupare fino a 27mila metri quadrati di spazio nell’edificio storico Pittsburgh Athletic Association, nel quartiere di Oakland a Pittsburgh.

Di pochi giorni fa, a metà gennaio 2020, è la notizia della ricerca da parte di Apple di nuovi uffici in Germania: avrebbe adocchiato un edificio di 30.000 metri quadrati in costruzione a Monaco di Baviera, una location in grado di ospitare altri 1.500 dipendenti quando sarà completata nel 2021.

Fin dall’inizio del 2019 sono inoltre state segnalate ricerche e proposte di Apple per nuovi spazi per uffici a New York, fin dal mese di febbraio e poi anche in agosto.