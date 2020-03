Le app di Moog e Korg per iPad, iPhone e Android ora gratis per i musicisti bloccati a casa

Un piccolo dolce pensiero verso tutti i musicisti che sono bloccati a casa per contenere la diffusione del coronavirus: Moog e Korg, proprio in questi giorni, hanno deciso di tagliare completamente il prezzo di due applicazioni che consentono di fare musica con iOS e Android.

Si tratta nello specifico di due app di synth, che faranno certamente piacere a tutti quegli utenti, professionisti e non, che hanno a disposizione uno strumento musicale MIDI o intendono comunque attrezzarsi per poter usare iPhone, iPad, smartphone e tablet Android per potenziare la propria attrezzatura da usare in studio, a casa oppure nei concerti.

Minimoog per iPhone e iPad

L’app che Moog ha deciso di regalare è Minimoog, capace di replicare fedelmente – a partire dall’aspetto dell’interfaccia fino ai suoni incorporati – il primo sintetizzatore monofonico analogico inventato da Robert Moog, commercializzato negli anni ‘70 e divenuto celebre per essere uno dei primi synth leggeri, semplici da programmare e dal prezzo accessibile.

L’applicazione, normalmente in vendita per 16 euro, è disponibile unicamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad e per un periodo di tempo limitato, come dicevamo, è completamente gratuita.

Korg Kaossilator per iPhone, iPad e Android

Korg invece ha deciso di regalare Koassilator, applicazione conosciuta con il nome di iKoassilator su iOS e normalmente venduta per 20 euro. Per questo sconto le date sono più precise: entro il 20 marzo per Android oppure fino al 31 marzo la versione per iPhone e iPad.

Si tratta di una replica dei sintetizzatori della linea Kaoss, consente di riprodurre i suoni semplicemente accarezzando, toccando e sfregando lo schermo con il dito. Dentro ci sono più di 150 suoni diversi che coprono praticamente qualsiasi stile di musica Dance, con tanto di sequencer capace di programmare fino a cinque loop contemporaneamente.

