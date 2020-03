Apple estende il periodo di restituzione dei prodotti per coronavirus

Per l’emergenza coronavirus Apple estende il periodo di restituzione dei prodotti acquistati presso i negozi Apple Store: una FAQ pubblicata dalla multinazionale di Cupertino illustra anche come procedere per il ritiro dei dispositivi in riparazione, il ritiro presso i negozi della catena Apple Retail dei prodotti acquistati online con ritiro in negozio e altro ancora. Il documento è stato pubblicato in seguito alla chiiusura di tutti gli Apple Store nel mondo (Cina esclusa) per l’emergenza coronavirus.

Innanzitutto chi ha acquistato un prodotto Apple o un accessorio in uno degli Apple Store potrà restituirlo fino a 14 giorni dopo la riapertura. Questo vale per tutti i clienti che desiderano effettuare una restituzione ma che con le tempistiche tradizionali dovrebbero farlo entro il 28 marzo. Ricordiamo che tutti gli Apple Store nel mondo rimarranno chiusi per l’emergenza coronavirus fino a venerdì 27 marzo. Nel momento in cui scriviamo quindi il primo giorno di apertura dovrebbe essere sabato 28 marzo, anche se questa data potrebbe slittare più avanti nel tempo in base all’evoluzione dell’epidemia.

Nonostante lo stop obbligato dei punti vendita, Apple è al lavoro per completare le riparazioni in corso. La FAQ informa gli utenti interessati che alcuni dipendenti degli Apple Store saranno disponibili dalle 12 alle 17 di lunedì 15 marzo e anche di martedì 16 marzo per il ritiro dei dispositivi. Prima di recarsi nell’Apple Store occorre consultare lo stato della riparazione partendo da questa pagina.

Sempre nelle giornate di lunedì 15 marzo e martedì 16 marzo sarà anche possibile ritirare i prodotti Apple ordinati su Apple Store online con ritiro in negozio. Infine il documento pubblicato da Apple precisa che gli appuntamenti con gli addetti dei Genius Bar non possono essere fissati fino a quando riapriranno gli Apple Store.

Anche se i negozi della catena Apple Store sono tutti chiusi in Italia e nel resto del mondo, tranne che in Cina, tutti i prodotti Apple sono disponibili per l’acquisto con consegna a domicilio tramite Apple Store online. Tutti gli articoli di macitynet che parlano degli Apple Store e di Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti.

Per tutti gli articoli che parlano di coronavirus e sull’impatto su Apple e sul mondo della tecnologia si parte da questa pagina.