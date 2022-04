Le cuffie interfono wireless full-duplex Solidcom C1 di Hollyland sono basate su DECT

Solidcom C1 di Hollyland è un nuovo sistema di cuffie interfono wireless full duplex con tecnologia DECT 6.0 dotata di funzioni di crittografia. Il DECT a 1,9 GHz di Solidcom C1 promette comunicazioni “affidabili e sicure” in un raggio fino a 350 metri di distanza.

Questo comodo sistema basato su cuffie vanta una durata della batteria fino a dieci ore, è portatile e opera a mani libere: non richiede marsupi e può funzionare efficacemente senza hub o stazioni base.

La tecnologia DECT 6.0 promette un’eccellente stabilità di trasmissione con un numero raddoppiato di utenti supportati per canale. Uno schema a doppia antenna aiuta a garantire una comunicazione all’interno di team senza interruzioni anche in ambienti complessi, impedendo agli estranei di ascoltare le conversazioni.

Dal punto di vista della qualità audio, il produttore riferisce di qualità grazia a una risposta in frequenza a banda larga di 150Hz-7KHz e alla funzionalità AEC (Acoustic Echo Cancellation). Il microfono direzionale cattura la voce dell’oratore riducendo al minimo i rumori indesiderati e si disattiva automaticamente quando l’asta del microfono viene sollevata.

Secondo il produttore il raggio di comunicazione wireless è affidabile fino a 350 metri in linea visiva. La base Solidcom C1 Hub opzionale può fornire la stessa copertura se preferisei non utilizzare la configurazione di trasmissione integrata dell’auricolare master. L’hub alimentato a batteria offre anche funzioni aggiuntive, come la connessione in cascata di un massimo di tre sistemi, il raggruppamento A/B e una funzione di silenziamento e annuncio accessibile con un tasto per comunicare istantaneamente con tutte le cuffie.

Ogni auricolare pesa 168 g ed è realizzato con materiali PC-ABS. Il sistema è pronto per l’uso e si accoppia automaticamente in modo immediato. Ogni cuffia interfono viene fornita con una batteria al litio di riserva per una comoda sostituzione sul campo, mantenendo il sistema attivo e funzionante con tempi di fermo minimi.

Le batterie sono ricaricabili esternamente con un caricatore multiporta dedicato. Le batterie richiedono 2,5 ore per raggiungere la carica completa e garantiscono fino a 10 ore di autonomia per ciascuna cuffia (5-6 ore per la cuffia principale del sistema). Il prezzo di listino è di 899 euro + IVA. Si possono acquistare anche su Amazon.