Amazfit all’insegna del wellness con le Offerte di Primavera Amazon

Amazfit è tra le aziende che sta partecipando alle Offerte di Primavera di Amazon, proponendo i suoi prodotti a prezzi ancora più competitivi. Perciò fino al 13 aprile è possibile comprare in sconto quei dispositivi che uniscono non solo tecnologia e salute, ma anche design ed eleganza, godendo della nuova energia portata dal bel tempo e dagli sport all’aperto.

Amazfit ha pensato di dedicare a questa promozione alcuni dei suoi più iconici modelli come il T Rex Pro, GTR 2 (sia in versione Sport che Classic), GTS 2 mini nella sua nuova configurazione, GTR 2e e GTS 2e, e Amazfit Bip U, tutti acquistabili online, a un tipo diverso di utente, per suggerire a ciascuna esigenza il giusto alleato e compagno di allenamenti. Di seguito una panoramica dei modelli in offerta, riepilogati anche nella pagina principale di Amazfit su Amazon, subito dopo l’elenco completo degli articoli in promozione.

Per gli utenti più sportivi, serve uno smartwatch adatto e resistente per controllare le attività motorie quotidiane. Amazfit T Rex Pro è il modello giusto per gli appassionati di sport. Progettato per la vita all’aria aperta, è un indossabile resistente agli urti e in grado di affrontare condizioni climatiche estreme: lo smartwatch possiede oltre 100 modalità sportive, può tracciare la frequenza cardiaca, la distanza, la velocità e le calorie bruciate in quasi tutti gli sport e le attività più popolari.

Per coloro che non vogliono rinunciare a un alleato di fitness al polso, ma preferiscono un design più piccolo e discreto, GTS 2 mini sarà in offerta nella sua nuova configurazione con 70 modalità sportive, batteria fino a 14 giorni, monitoraggio completo della salute e cinturini unici e colorati.

Per coloro che non rinunciano al wellness, ma che tengono anche al proprio stile, il modello GTR 2e offre il monitoraggio della salute a tutto tondo, 90 modalità sportive integrate e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Il modello dal display quadrato invece, GTS 2e, ha un design elegante che si adatta a qualsiasi look, possiede le medesime modalità sportive e funzioni del modello GTR 2e oltre ad avere una durata della batteria estesa.

Amazfit Bip U è infine lo smartwatch dalle linee semplici ed eleganti, capace di soddisfare ogni esigenza di vita urbana o di monitoraggio anche degli allenamenti più intensi. Con un ampio display HD da 1,43 pollici, funzioni di misurazione della salute, quale l’ossigenazione del sangue o il livello di stress, offre oltre 60 modalità sportive e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

