Apple prova un dispositivo pieghevole da 9” ma…

Si intensificano ulteriormente le indiscrezioni che indicano Apple interessata e al lavoro su dispositivi pieghevoli: a gettare benzina sul fuoco ora arriva anche Ming Chi Kuo, secondo il quale Apple starebbe testando un dispositivo pieghevole con schermo da 9 pollici.

Fin qui le buone notizie, ma l’attendibile analista dell’universo Apple precisa subito che questo dispositivo potrebbe non avere nulla a che fare con le specifiche di futuri prodotti in vendita. La multinazionale di Cupertino lo starebbe impiegando esclusivamente per valutare e verificare tecnologie fondamentali per i dispositivi Apple pieghevoli.

Sempre secondo Kuo per lo sviluppo dei dispositivi pieghevoli Apple ha una tabella di marcia che inizialmente si concentra su quelli di medio formato (iPad), a cui seguiranno dispositivi con schermi più grandi (MacBook), per arrivare finalmente ad espandersi anche ai dispositivi di piccole dimensioni, quindi come iPhone.

Per questa ragione l’analista ha anche rivisto la sua precedente previsione che puntava al 2024 per il primo iPhone pieghevole. Ora l’anno da segnare è diventato il 2025 al più presto, perché potrebbe anche essere più avanti nel tempo. Secondo Ming Chi Kuo il primo pieghevole Apple potrebbe essere un ibrido tra iPhone e iPad, oppure più semplicemente un iPad pieghevole.

Ricordiamo che solamente poche ore fa è circolata l’indiscrezione su Apple e LG al lavoro per sviluppare schermi OLED pieghevoli, con rivestimento in vetro ultrasottile, destinati a futuri iPad e MacBook tuttoschermo. Anche secondo l’attendibile Ross Young, esperto di display, Apple sta testando schermi OLED flessibili con dimensioni fino a 20 pollici, presumibilmente destinati a un futuro MacBook pieghevole.

