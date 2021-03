Le immagini della Festa dei Colori scattate con iPhone

Apple ha pubblicato una serie di immagini sul suo account Instagram in occasione dell’Holi, una festa religiosa durante la quale è usanza sporcarsi con polveri colorate per omaggiare un rito di origine indiana che simboleggia la rinascita e la reincarnazione.

Sull’account di Apple il fotografo Dhruvin S. mostra alcune immagini scattate con l’iPhone. Sono otto fotografie e primi piani delle facce di persone, scatti ritagliati per evidenziare parti del viso, della pelle o tratti facciali. Le coloratissime immagini mostrano visi colorati con le polveri che si usano nel corso del festoso evento.

“Non avevo mai immaginato l’Holi come una forma d’arte”, scrive il fotografo Dhruvin S. “È un po’ come usare il volto come una tela e non devi essere un pittore o un artista per farlo”.

Le immagini sono una nuova serie della campagna “Shot on iPhone”: bellissimi scatti di fotografi di tutto il mondo che usano gli iPhone per scattare foto mozzafiato di città, paesaggi naturali, persone e altri soggetti, sia di giorno che di notte.

La Holi Fest, o Festa dei Colori, si è da tempo trasformata in un evento dove musica da discoteca e polveri colorate creano un clima festoso, molto amato dai giovani. Si svolge ogni anno nell’intera India. È un inno alla gioia dove si lascia da parte ogni dolore per abbracciare la vita in tutta la sua bellezza. I partecipanti possono e devono liberarsi da qualunque costrizione. Seguendo il ritmo della musica, polveri colorate mescolate all’acqua vengono gettate sulla folla che festeggia cantando e ballando per le strade.

L’Holi è spesso celebrato all’avvicinarsi dell’equinozio di primavera in un giorno di plenilunio. La data del festival, quindi, non è fissa ma varia ogni anno a seconda del calendario induista e del calendario gregoriano.