In Giappone certificati digitali per la vaccinazione anti Covid-19

In Giappone verranno emessi certificati digitali utilizzabili dai cittadini come attestazioni dalle persone che sono state vaccinate nell’ambito della campagna vaccinale nazionale.

Lo riferisce il quotidiano Nikkei spiegando che per il certificato digitale saranno seguiti standard internazionali e sarà accessibile da app per dispositivi mobili, permettendo di presentarlo come prova di vaccinazione quando si viaggia all’estero.

Oltre che per i cittadini giapponesi che si recano all’estero, l’app sarà disponibile per gli stranieri che si trovano nel Paese del SOl Levante, indipendentemente se restano in Giappone o tornano al paese di origine.

Le informazioni sull’avvenuta vaccinazione saranno inoltre collegate ad un nuovo sistema che traccia l’andamento del programma di vaccinazioni in Giappone.

Oltre al Giappone, anche la Cina e l’Unione europea hanno annunciato un passaporto sanitario. Il commissario Ue Breton, a capo della task force sui vaccini, ha riferito che “ci sarà una versione per lo smartphone e una versione di carta, e che non sarà obbligatorio”. Sul documento del passaporto sanitario europeo sarà visibile un codice QR e il tipo di vaccino effettuato. Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro il coronavirus ci sarà il risultato dell’ultimo tampone effettuato.

Anche diverse compagnie aeree e operatori del settore turistico sono schierati a favore di iniziative di questo tipo. Air New Zealand e l’International Air Transport Association, stanno lavorando su una loro app che consentirebbe di memorizzare nel wallet del telefono il certificato digitale da legare al passaporto elettronico.

In Italia il Garante Privacy ha evidenziato che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti solo dal legislatore. L’introduzione di un passaporto vaccinale, provocherebbe restrizioni alla libertà di movimento delle persone non vaccinate, esercitando una coercizione psicologica con il rischio di trasformare la vaccinazione in un trattamento sanitario obbligatorio non previsto dalla legge.

