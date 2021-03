Come recuperare file cancellati da iCloud Drive

Può succedere a tutti: il momento prima stavi lavorando tranquillamente sul tuo iPad, o iPhone o Mac, e il momento dopo scopri di aver inavvertitamente cancellato qualche documento importante. Il cestino, che richiede il gesto esplicito di essere vuotato per poter cancellare il contenuto, è più difficile sbagliare e, se del caso, ci sono utility per cercare di correggere l’errore. Per il cloud la cosa si fa più complessa.

Infatti, non essendo documenti “tradizionali”, quando sono andati, sono andati. Oppure no. Su iCloud Drive Apple ha implementato una soluzione che consente di andare a cercare l’ultima versione di ogni documento che sia stato cancellato. Ecco come possiamo fare

Per poter recuperare i documenti è necessario accedere via web a iCloud

Selezionare le “Impostazioni”, nell’angolo a destra

A questo punto, all’interno della finestra delle impostazioni si può selezionare in basso a sinistra troverete la voce ripristina file

al click compare una finestra da cui scegliere quali documenti da recuperare. Attenzione: non è possibile recuperare file più vecchi di 30 giorni

Una volta selezionato il documento da far “resuscitare”, questo ricompare nella cartella cloud e sul disco rigido di iCloud Drive e, con più calma, in quella della app a cui appartengono. Attenzione, tendenzialmente i documenti ricompaiono subito sul drive nel cloud e solo più avanti in quella sul proprio disco rigido. Ma si sa già da tempo che, rispetto ad altri sistemi di sincronizzazione cloud come Dropbox, iCloud ha una velocità difficilmente prevedibile.

