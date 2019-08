Le lampade Smart a filamento di Innr sono su Amazon: compatibili con Echo e Philips Hue

Dite la verità: vi manca l’effetto delle vecchie lampade a incandescenza ma non volete rinunciare alle ultime tecnologie. Ebbene, potete avere il meglio dei due mondi con le soluzioni di Innr in vendita su Amazon.

Per chi non la conoscesse si tratta di una società che produce ottime lampade a prezzi competitivi e, nella serie che vi proponiamo in questo articolo, rappresenta una valida alternativa già tangibile alle lampade a filamento Smart di TP-Link e della serie Philips Hue in arrivo a settembre.

Queste lampadine, come dicevamo, permettono di creare luci d’accento con la trasparenza e il “calore” delle vecchie lampade ad incandescenza, ma sono LED perciò garantiscono un notevole risparmio in termini di consumi e sono compatibili sia con il sistema Philips Hue, sia con i dispositivi Echo Plus e Show da 10” con Amazon Alexa, che con il sistema Homey.

Non sono compatibili con il sistema HomeKit di Apple ma funzionano su Zigbee con il ponte di Philips Hue oltre che controllate via voce con Alexa e Google Home. Sono vendute singolarmente a 17,99 euro oppure in kit da due a 32,99 euro in due diverse temperature di colore, 2700K ed una ancora più calda denominata “flame” a 2200K. Trovate maggiori informazioni e i link per l’acquisto all’interno di questa pagina.