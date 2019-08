Su Amazon la lampadina a filamento TP-Link compatibile con Alexa e Google

L’iiluminazione smart sposta la sua attenzione anche alle lampade a filamento per creare luci d’accento con la trasparenza e il calore delle vecchie lampade ad incandescenza.

Dopo Philips Hue, vi diamo conto anche di TP-Link che presenta la sua nuova linea di luci smart a filamento, questa volta con supporto ad Alexa, Google Home e alla piattaforma IFTTT.

La nuova lampada a filamento funziona con Amazon Alexa e Google Assistant per un controllo vocale completo, oltre che con la piattaforma IFTTT. Peraltro, a differenza delle attuali lampade smart Philips, non è richiesto nessun hub per il corretto utilizzo: funziona con qualsiasi router Wi-Fi senza la necessità di un hub separato o un servizio di abbonamento a pagamento.

La lampada è dimmerabile con tonalità di bianco caldo, con intervallo di attenuazione da 1% a 100%, così da poter ricreare quelle atmosfere tipiche delle lampade ad incadescenza, con la giusta luminosità per qualsiasi umore o attività.

Naturalmente, disponibile il controllo remoto da ovunque ci si trovi, tramite tablet o smartphone, utilizzando l’app gratuita Kasa, che richiede Android 4.1 o superiore, iOS 8 o versione successiva.

Le lampade supportano le Scene e la pianificazione, potendo impostare programmi per accendersi o spegnersi automaticamente quando si è a casa o in viaggio. Non manca nemmeno la possibilità di combinare le luci con altri dispositivi intelligenti TP-Link per creare una particolare scena e controllarli con un solo pulsante.

Sono già disponibili alla vendita su Amazon al prezzo di 27,55 euro. Clicca qui per acquistarle.