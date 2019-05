Le novità di maggio di Amazon Prime Video: debutta la terza stagione di Sneaky Pete

Tre grandi serie tv Prime Original nel mese di maggio renderanno più ricco il catalogo di Amazon Prime Video. Si tratta di Sneaky Pete, con la terza stagione, Fleabag (alla seconda stagione) e The Good Omens (che debutta il 31 maggio con la prima stagione). Ecco, in sintesi, le novità del mese di maggio per gli utenti di Amazon Prime Video.

Torna Sneaky Pete, con la terza stagione, a partire dal 10 maggio 2019, in versione originale, doppiata e sottotitolata. La serie Prime Original che racconta le vicende di un truffatore, Marius Josipovic (Giovanni Ribisi) che si impossessa dell’identità del suo compagno di cella, Pete, ed usa la famiglia da cui Pete si era allontanato per scappare dal suo passato.

La vera storia e la vera identità di Marius sono un mistero e, nella terza stagione, sia lui sia tutti i membri della famiglia di Sneaky Pete andranno alla ricerca della loro vera identità, degli obiettivi, dell’appartenenza, compiendo un viaggio pericoloso, ma necessario, in cui rischiano di perdere se stessi e la propria vita.

Nel cast, accanto a Giovanni Ribisi ci saranno Marin Ireland nei panni di Julia Bowman, Shan McRae in quelli di Taylor Bowman, Life Barer nel ruolo di Carly Bowman, Peter Gerety come Otto Bernardt e Margo Martindale nei panni di Audrey Bernhardt. La serie è creata da Bryan Cranston e David Shore. I produttori esecutivi della terza stagione sono Blake Masters, Bryan Cranston, James Degus e Jon Avnet. Sneaky Pete è co-prodotta dagli Amazon Studios e Sony Pictures Television, in collaborazione con Moonshot Entertainment.

Venerdì 17 maggio 2019 torna su Amazon Prime Video la seconda stagione di Fleabag, che sarà composta da 6 episodi e sarà disponibile in tutto il mondo.

Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) questa volta si troverà ad affrontare “l’uomo del piano di sopra”. Con un inaspettato scherzo del destino, incontrerà un prete (Andrew Scott) che la sprona a guardare il mondo in maniera diversa. A distanza di un anno, ci sono ancora vecchie ferite da curare e nuove da fasciare mentre il nuovo capitolo della vita di Fleabag la porta fino all’inferno.

Allegra, tagliente, commovente e divertente, la seconda stagione lascia lo spettatore immergersi sempre più profondamente nel mondo di Fleabag, dove al centro, questa volta, ci saranno speranza e fede, in una battaglia con Dio che Fleabag vuole vincere ad ogni costo. Scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, Fleabag vede nel cast anche Andrew Scott, Olivia Coleman, Sian Clifford e Brett German.

La prima stagione di The Good Omens, attesissima serie Prime Original con Michael Sheen e David Tennant, arriverà sulla piattaforma di tv in streaming il 31 maggio. Racconta l’avvicinarsi della fine del mondo e vede come protagonisti un angelo viziato (Sheen) e un demone sregolato (Tennant) che si appassionano alla vita sulla Terra e che sono costretti a stringere un’alleanza inaspettata per fermare l’Apocalisse. Si mettono alla caccia dell’Anticristo, un ragazzino di 11 anni, che dovrebbe dare inizio all’Apocalisse, per fermarlo e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Good Omens include Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos tra gli altri, ed è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios, The Blank Corporation e Narrativia.

Tra le altre novità di maggio, Amazon Prime Video offre la prima stagione di Future Man, con 13 episodi che sono stati rilasciati il 24 aprile 2019, l’ottava stagione di Shameless (dal 1° maggio), dalla quinta alla decima stagione di Doctor Who (dal 3 maggio), dalla prima alla settima stagione di Once Upon a Time (dal 6 maggio), la terza stagione di Mr. Robot (dal 7 maggio), nuovi episodi della la seconda stagione di Marvel’s Cloak & Dagger (un episodio ogni lunedì), Suspiria (dal 16 maggio) e The House with a Clock in its walls (dal 1° maggio).

A maggio gli utenti del servizio Prime avranno l’ultima opportunità per guardare i film Minions, Fast & Furious 7, 50 Sfumature di Grigio e Ted 2.

Intanto, le nuove serie tv di maggio renderanno ancora più interessante il catalogo di film e serie tv di Amazon Prime Video, il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet) – si possono trovare tante serie tv interessanti.