Kia e-Soul e Kia e-Niro, nella seconda metà dell’anno le nuove elettriche coreane

Kia e-Soul e Kia e-Niro sono due nuovi veicoli presentati al Salone dell’auto di Ginevra e che arriveranno sul mercato nella seconda metà dell’anno con prezzi non ancora definiti ma che dovrebbero partire rispettivamente da 39.600 e 42.500 euro. La nuova e-Soul è la seconda generazione della crossover compatta. Solo elettrica, ofrfe tutti vantaggi ambientali di una full-electric.

Due le versioni completamente elettriche, long-range da 64 kWh e mid-range da 39.2 kWh. Grazie alle batterie di nuova generazione, e-Soul offre secondo il produttotre fino al 30% in più di efficienza energetica “rispetto all’attuale modello elettrico più venduto in Europa”.

Il design si è evoluto con fari a LED ntegrati nel frontale e paraurti anteriori e posteriori dall’aspetto liscio e levigato. Al posto della tradizionale griglia di raffreddamento anteriore e-Soul è dotata di un frontale disegnato al fine di integrare lo sportello di ricarica posizionato sul lato guidatore, inserito nella linea della vettura. I fendinebbia ridisegnati e con tecnologia LED sostituiscono quelli rotondi della precedente Soul EV.

Lateralmente, la silhouette squadrata d rimane fedele alle origini, ma le sottili variazioni nelle proporzioni e nuovi dettagli conferiscono alla vettura un aspetto più autorevole. Con una lunghezza di 4.195 mm, la nuova e-Soul è più lunga di 55 mm rispetto alla precedente generazione, con un passo di 2.600 mm (+30 mm) e uno sbalzo anteriore cresciuto di 15 mm. La parte posteriore ruota attorno al tema centrale del portellone, che rimane protagonista.

e-Soul è disponibile in una gamma di sette colorazioni alle quali si aggiungono altre sette combinazioni bicolore, che miscelano colori vivaci con le tonalità metalliche per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni.

L’abitacolo (personalizzabile in vari modi) è rifinito con forme e trame ispirate all’acustica dei suoni. Sul cruscotto restano i tweeter. IOl sistema Sound Mood Lighting può attivarsi al ritmo della musica; in tutto sono 8 i colori personalizzabili e 6 i temi che illuminano l’abitacolo.

Fra le dotazioni a richiesta, il caricabatteria wireless alla base del cruscotto per il telefono, i sedili anteriori riscaldati e ventilati, un sistema audio premium Harman Kardon e l’Head-Up Display che proietta sul parabrezza informazioni come le indicazioni del navigatore e la velocità del veicolo.

Due versioni, da 64 o 39,2 kWh. E un’autonomia fino a 452 chilometri. La versione di e-Soul con batteria da 64 kWh long-range è equipaggiata con un motore elettrico da 150 kW (204 CV). Il consumo energetico della batteria da 64 kWh è indicato in 157 Wh/km sul ciclo combinato WLTP.

Il sistema di ricarica rapido Combined Charging System (CCS) è di serie su entrambi i modelli, consentendo di accorciare i tempi per la ricarica; entrambi i pacchi batteria possono essere ricaricati dal 20 fino all’80% della capacità in soli 42 minuti (utilizzando un sistema fast-charger da 100 kW).

e-Soul conserva i punti di forza che hanno caratterizzato le precedenti generazioni un interno spazioso per cinque passeggeri, Come tutti i modelli del produttore, anche nuova e-Soul sarà venduta in Europa con la garanzia di 7 anni e 150.000 km, garanzia che copre anche il motore elettrico e il pacco batteria.

Le Niro Hybrid e Plug-in Hybrid vantano una serie di aggiornamenti. tra cui lo stile, ispirato al design della versione full electric e-Niro. Niro Hybrid si arricchisce di ulteriori opzioni di personalizzazione grazie all’offerta di due cerchi in lega da 16 pollici, oltre a un’inedita opzione da 18 pollici con finitura bicolore diamantata. Si amplia l’offerta di personalizzazione anche per Niro Plug-in Hybrid che ora è disponibile con cerchi in lega da 16 pollici caratterizzati da un nuovo design con inserti grigio scuro che sottolineano la riconoscibilità del modello.