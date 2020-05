Le nuove soundbar Samsung 2020 supportano Alexa e cambiano look

La serie di soundbar Samsung del 2020, che accompagna anche l’annuncio della TV per esterni Terrace, è ricca e spicca per funzionalità originali. La nuova serie di punta Q, oltre a Lifestyle serie S e serie T di questo mese, vantano caratteristiche di prim’ordine, e non mancano di supportare Alexa,

Non manca ad esempio il supporto a Q-Symphony, che combina il tracciamento degli oggetti con gli altoparlanti del televisore per produrre un effetto sonoro più coinvolgente, così come la tecnologia Acoustic Beam, che allinea spazialmente il suono con ciò che accade sullo schermo. I primi due modelli (Q70T e Q800T) includono anche altoparlanti con accensione verso l’alto per Dolby Atmos e supporto HDMI eARC per un audio non compresso di qualità superiore.

La serie Q parte da 500 dollari e include un subwoofer wireless, mentre il modello Q800T porterà la spesa a circa 900 dollari. Per alcuni, i modelli più interessanti potrebbero essere i quelli della linea Lifestyle, decisamente più convenienti. La serie S (nella foto sopra) ha un design rotondo ed è coperto dai tessuti Kvadrat, utilizzati per una delle custodie Samsung per Galaxy S20.

Il modello S60T offre anche il controllo vocale Alexa e un tweeter ad ampio raggio. Costa 330 dollari, mentre per una soundbar più economica è disponibile il modello S40T a 180 dollari.

La serie T sostituisce la precedente serie R e copre la gamma di gamma di mercato medio-bassa. Non c’è a bordo il supporto Atmos, né la compatibilità con Alexa, e il design design è più semplice, ma è presente un subwoofer wireless. I modelli T550 e T650 di fascia più alta sono inoltre compatibili con HDMI e supportano il suono surround spaziale DTS Virtual: X. Mentre T450 parte da 200 dollari, si arriva ai 400 dollari per la soundbar T650.

Tutte le notizie che orbitano intorno al mondo di Samsung, quindi smartphone e non solo, potrete leggerle a partire da questo indirizzo.