Xiaomi lancia la Redmi TV Sound Bar da appena 26 euro

Xiaomi continua a sorprendere con la politica dei prezzi al ribasso. Dopo quella Mijia, questa volta è il turno della nuova soundbar Redmi TV Sound Bar, che di listino in Cina segna appena 26 euro. Non saltate sui divani, però, perché il prezzi per importarla sarà sicuramente più alto. Ecco come è fatta e quali caratteristiche propone all’utente.

La soundbar offre una potenza di 30 W con una impedenza di 4 ohm. La risposta in frequenza varia da 80 Hz a 20.000 Hz, standard se si considera che la periferica non include un subwoofer per le frequenze più basse. Redmi TV Sound Bar ha anche una connettività S / PDIF coassiale, AUX (jack da 3,5 mm) e Bluetooth 5.0. Sfortunatamente, è assente la porta HDMI, quindi non sarà possibile godere dei vantaggi offerti dal connettore ARC. Curiosamente, la barra non ha un telecomando, sebbene includa un cavo S / PDIF e i supporti per montarla a parete.

A livello estetico, la soundbar è coperta da una rete rigida sul davanti. I connettori sono sul retro e la barra consente anche di essere posizionata a muro o su un tavolo di fronte al televisore, se lo desideriamo. La barra è disponibile solo nella colorazione nera.

Le dimensioni è di 780 x 64 x 63 mm, con un peso di 1,5 kg. Internamente ha due altoparlanti full range con dimensioni di 45 x 80 mm. Sul lato destro della barra sono presenti i controlli, da dove aumentare o diminuire il volume. Il pulsante superiore, se lo si tiene premuto, attiva o disattiva la barra, mentre con una breve pressione si attiva la funzione play/stop.

Il suo prezzo è di appena 199 yuan, circa 26 euro al cambio, anche se quasi certamente non sarà il prezzo a cui sarà possibile importarla. In ogni caso è un prezzo sorprendentemente basso per una soundbar tutto sommato completa, sicuramente un best seller.

È già in vendita in Cina e dovrebbe presto apparire nei soliti negozi per l’esportazione. Tutte le notizie su Xiaomi potete leggerle a questo indirizzo.