L’elettrica Volkswagen ID si comprerà solo online

Le vetture elettriche Volkswagen ID verranno vendute solo online. Le concessionarie non saranno più il punto di riferimento principale per la vendita delle vetture elettriche del produttore di automobili tedesco; le concessionarie svolgeranno un ruolo tipo “agenti”, facilitando il processo di vendita, ma sarà l’utente finale a scegliere il modello, nelle varianti che più gradisce, direttamente online.

Non sarà necessario andare in una concessionaria, ma il venditore offrirà ad ogni modo test drive, potrà occuparsi di alcuni aspetti nella modalità di pagamento e transazioni, e assicurarsi che l’utente riceva quando effettivamente scelto, senza imprevisti. Il prezzo del veicolo, comprensivo della commissione per la concessionaria, è fisso, elemento che dovrebbe permettere ai concessionari di ottenere un margine sicuro.

La nuova metodologia di vendita per Volkswagen ID sarà adottata prima in Europa (a partire dal prossimo mese con la ID.3) e poi nel resto del mondo.

Intanto è stato annunciato un nuovo “slancio” nella joint venture tra il Gruppo Volkswagen e il produttore svedese di batterie Northvolt AB. Il Gruppo automobilistico si occuperà di costruire gli edifici e l’infrastruttura per la fabbrica in joint venture “Northvolt Zwei” (Northvolt Due), che sarà dedicata alla produzione di celle batteria agli ioni di litio. L’obiettivo è sfruttare le sinergie presenti a Salzgitter, grazie alle attività del Centro di Eccellenza per Celle Batteria. Saranno investiti circa 450 milioni di Euro in questo progetto. La joint venture prenderà poi in affitto gli spazi. L’avvio della produzione nel sito è previsto per la prima parte del 2024, con una capacità iniziale di 16 GWh.

Nel settembre 2019 il Gruppo Volkswagen e Northvolt hanno costituito una joint venture per preparare la produzione su larga scala di batterie agli ioni di litio in Germania. L’impegno dell’Azienda per la costruzione degli edifici e dell’infrastruttura rappresenta la successiva importante decisione strategica. L’inizio dei lavori nel sito è previsto entro la fine di quest’anno.

Volkswagen sta accumulando know-how tecnologico nel campo della produzione di celle batteria nell’ambito della propria strategia di elettrificazione. Inoltre, intrattiene rapporti strategici con diversi partner per assicurarsi la fornitura di batterie in tutte le regioni del mondo. Al momento, questi sono LG Chem, Samsung e SKI per l’Europa, CATL per Europa e Cina. SKI coprirà anche la domanda del mercato statunitense. Soltanto in Europa, il Gruppo Volkswagen attende un fabbisogno annuale a partire dal 2025 di oltre 150 GWh – in Asia si prevede sarà allo stesso livello.

