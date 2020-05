Disponibile aggiornamento a iOS e iPadOS 13.5: pronto il sistema di tracciamento dei contatti COVID-19

Apple ha rilasciato l’aggiornamento alla versione definitiva di iOS e iPadOS 13.5. Nelle note d irilascio, la Mela spiega che iOS 13.4.1 offre ”correzioni di errori e miglioramenti”. In dettaglio, Apple spiega che

iOS 13.5 rende più rapido l’accesso al campo di inserimento del codice sui dispositivi dotati di Face ID quando indossi una mascherina e introduce lle API per le notifiche di esposizione per supportare le app delle autorità sanitarie pubbliche per il monitoraggio del contatto con il COVID-19. L’aggiornamento introduce anche un’opzione per controllare il primo piano automatico dei riquadri video nelle chiamate FaceTime di gruppo e include risoluzioni di problemi e altri miglioramenti.

Face ID e codice

Semplificata la procedura di sblocco per i dispositivi dotati di Face ID quando indossi una mascherina.

Il campo del codice viene mostrato automaticamente quando scorri verso l’alto dal bordo inferiore di “Blocco schermo” quando indossi una mascherina.

Disponibile anche per l’autenticazione in App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes e altre app che supportano l’accesso con Face ID.

Notifiche di esposizione

API per le notifiche di esposizione per supportare le app delle autorità sanitarie pubbliche per il monitoraggio del contatto con il COVID-19.

FaceTime

Opzione per controllare il primo piano automatico nelle chiamate FaceTime di gruppo per fare in modo che i riquadri dei video non cambino di dimensione quando un partecipante parla.

L’aggiornamento include anche risoluzioni di problemi e altri miglioramenti:

Risolto un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata nera durante il tentativo di riproduzione di un video in streaming da alcuni siti web.

Risolto un problema del pannello di condivisione che poteva causare il mancato caricamento dei suggerimenti e delle azioni.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 13.5

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.