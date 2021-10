Le spedizioni Mac segnano +14% nel terzo trimestre 2021

Al momento il problema numero uno rimane la scarsità globale di chip e componenti, in ogni caso le spedizioni di computer crescono anche nel terzo trimestre del 2021: ma mentre il mercato segna +4,9%, Apple riesce a fare quasi tre volte meglio con spedizioni Mac in aumento del 14,4%.

Si tratta di dati molto interessanti perché arrivano prima della presentazione dei risultati Apple per il trimestre in esame, presentazione che il CEO Tim Cook e il responsabile finanziario Luca Maestri terranno il 28 ottobre. Apple ha spedito complessivamente 7,8 milioni di Mac contro i 6,8 milioni del terzo trimestre 2020, per questa ragione la quota di mercato di computer Mac nel mondo aumenta dal precedente 8,5% all’attuale 9,3%. Apple si conferma quarto costruttore di computer al mondo.

L’unico altro costruttore di PC Windows che registra una crescita superiore rispetto alle spedizioni di Mac nel terzo trimestre 2021 è Dell che segna addirittura +26,7%, piazzandosi in terza posizione. Al secondo posto troviamo HP che però registra un calo del 5,7%, infine Lenovo è primo in classifica con una crescita del 2,5% e un totale di 19,8 milioni di computer spediti.

La graduatoria dei primi 5 costruttori top al mondo è completata da Acer con 6 milioni di computer spediti e una crescita del 5,7%. Interessante l’analisi della situazione di Ishan Dutt, Senior Analyst di Canalys:

«L’interruzione della catena di approvvigionamento globale e della rete logistica rimane l’inibitore chiave di una maggiore crescita nel mercato dei PC. A più di un anno dall’inizio della pandemia, la produzione continua a essere ostacolata da blocchi e altre restrizioni legate al COVID-19, in particolare in Asia. Ciò è stato aggravato da un massiccio rallentamento del trasporto globale, con prezzi delle merci e tempi di ritardo alle stelle poiché un certo numero di industrie competono per soddisfare la domanda insoddisfatta.

«Si prevede che la carenza di fornitura di PC durerà fino al 2022, con la stagione delle vacanze di quest’anno destinata a vedere una parte significativa degli ordini non soddisfatti. I fornitori in grado di gestire questo periodo di sconvolgimento operativo, diversificando la produzione e la distribuzione e avendo una migliore visibilità degli ordini per dare priorità all’allocazione dei dispositivi saranno attrezzati per superare la tempesta».