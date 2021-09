Apple, il 28 ottobre i risultati del quarto trimestre fiscale

Apple ha aggiornato la pagina web dedicata agli investitori evidenziando che gli annunci relativi ai profitti del quarto trimestre fiscale del 2021 saranno annunciati giovedì 28 ottobre.

In occasione di questi annunci sarà possibile verificare l’andamento delle vendite dei nuovi iPhone 13, iPhone 13 Pro, il nuovo iPad mini e la nona generazione di iPad, consentendo di fare un confronto con i dati dello scorso anno.

Apple non ha fornito una guidance per il quarto trimestre del 2021. A fine luglio, presentando i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 26 giugno 2021, l’azienda ha annunciato un record in termini di fatturato per il trimestre di giugno pari a 81,4 miliardi di dollari, un incremento del 36% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,30 dollari.

Nel terzo trimestre, oltre al fatturato im crescita del 36% nuovi record assoluti sono stati segnati dai servizi. Luca Maestri, CFO di Apple, aveva per l’occasione parlato di “straordinaria performance operativa”, evidenziando “nuovi record di fatturato in ciascuno dei segmenti geografici, una crescita a due cifre in ogni categoria di prodotto, e un nuovo massimo storico per la nostra base installata di dispositivi attivi”.

Apple fornirà l’audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2021 a partire dalle 14:00 PT (alle 20 ore italiana) del 28 ottobre 2021