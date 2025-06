Vetro vivo, come sarà la nuova interfaccia di iPhone secondo un ex designer di Apple

Sebastiaan de With è il cofondatore dell’app fotografica Lux, ma sopratutto in precedenza è stato designer in Apple: il suo concept battezzato Living Glass, vetro vivo, offre una anticipazione molto ben informata di come potrebbe essere l’interfaccia della nuova era per iPhone, iPad e Mac in arrivo alla WWDC 2025.

Molto più di un semplice concept grafico, il post di de With è uno studio minuzioso sulle due principali ere delle interfacce grafiche Apple moderne: dallo scheumorfismo del primo iPhone, passando per lo stile essenziale e più piatto introdotto con iOS 7 poi via via migliorato nelle successive versioni.

Come già anticipato da altre fonti attendibili, anche secondo il designer il punto di partenza per la terza era delle interfacce Apple è il sistema operativo di Apple Vision Pro. Per la prima volta ingegneri e designer Apple hanno dovuto concepire una interfaccia completamente nuova, adatta alla visione e all’uso nella realtà aumentata.

Le icone non possono più essere piatte, ma devono apparire come oggetti reali nel mondo reale, dotate di spessore e proprietà fisiche. La scelta della fisicità e del vetro permette secondo de With di unificare il materiale e la costruzione del dispositivi Apple con l’interfaccia, dando all’utente l’impressione che il vetro prenda vita.

Come nella realtà il vetro può essere trasparente oppure opaco, inoltre può sfocare, rifrangere oppure riflettere lo sfondo. Tutte qualità e proprietà che i designer Apple possono sfruttare per mettere in evidenza i comandi e gli elementi principali, differenziandoli da menu e voci secondarie.

Invece di gettare ombre sugli elementi circostanti, icone e menu in stile vetro vivo si staccano visivamente dal resto con luce riflessa e colori sfumati.

In questo articolo riportiamo alcuni concept di de With: più che ipotesi di come potrebbe essere la prossima era delle interfacce Apple, sembra di guardare un’anteprima di un insider.

Lo dimostrano le prime immagini ufficiali divulgate da Apple per la WWDC 2025 in cui logo e scritte multicolore si riflettono nelle icone stilizzate della Mela o del cerchio di Apple Park, proprio come farebbe il vetro.

Qui il balzo dei nomi dei sistemi operativi Apple, le novità di iOS 26 e maCOS 26 attese dal 9 giugno alla WWDC 2025.