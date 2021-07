Le TV LG con Sports Alert vi notificano inizio partite e risultati in tempo reale

Il calcio che conta sta per iniziare ed LG introduce su alcuni dei propri televisori una funzione che sarà graditissima ai tifosi e appassionati. Si tratta di Sports Alert, che invierà notifiche sulla propria squadra del cuore, dandovi informazioni in tempo reale sull’inizio della partita, sul risultato e sul fischio finale.

La funzione Sports Alert è integrata nella piattaforma webOS 5.0 e successive, e avvisa quando sta per iniziare la partita della squadra selezionata, e tiene l’utente aggiornato sul risultato mentre si sta guardando una trasmissione TV o una serie su Netflix, o ancora che stia guardando un’altra partita che si svolge in contemporanea.

L’app Sports Alert è già installata sui TV LG più recenti: la si trova nella schermata Home. Per attivare gli avvisi, è sufficiente specificare lo sport che si vuole seguire, il campionato e una o più squadre da tenere d’occhio. Sports Alert ha nel catalogo i campionati europei di calcio, la Serie A Tim, campionati di calcio nazionali come la Liga, la Bundesliga e la Premier League, oltre che le principali leghe sportive americane come l’NBA (basket), l’NFL (football), l’MLB (baseball) e la NHL (hockey).

Al fischio di inizio, apparirà un messaggio in sovraimpressione , che avviserà dell’inizio dell’evento, anche mentre si sta guardando altro. E’ possibile, poi, scegliere se abbandonare ciò che si sta guardando, o decidere se rimanere aggiornato sul punteggio con altri avvisi. Oltre alle notifiche di inizio gara, e dei gol segnati, è possibile anche rimanere informato sul risultato finale.

Inoltre, grazie alla stessa app, l’utente puoi avere sempre sott’occhio il calendario delle partite della squadre preferita, tutte da un’unica schermata.

