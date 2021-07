Videomontaggi pro su iPhone, iPad e Mac M1 con LumaFusion ora con stabilizzatore e accesso file esterni

I professionisti che desiderano montare i video su iPhone e iPad hanno diverse applicazioni tra cui scegliere. Tra le migliori c’è senza dubbio LumaFusion, un’applicazione che piace in special mondo per l’interfaccia che ricorda molto da vicino quella utilizzata da altri software di videomontaggio per computer come Final Cut e Adobe Premiere.

Quest’app permette di montare fino a 6 tracce audio e video, effettuando tagli e aggiustamenti come si è soliti fare su un programma del genere al computer. Ci sono decine di effetti di transizione tra cui scegliere, si può decidere se mostare i titoli delle tracce e collegando un monitor esterno è possibile visualizzare l’anteprima separatamente. Si possono aggiungere segni con appunti nella timeline e si possono tagliare, copiare e incollare parti del montaggio sia all’interno dello stesso progetto che tra progetti diversi.

Tra gli effetti a disposizione dell’utente c’è quello dei layer e il “Green Screen”, oltre a sfumature, distorsione e molto altro. L’app è anche in grado di stabilizzare i video mossi con le funzioni “Lock e Load Stabilizer” e mette a disposizione diversi strumenti per la correzione dei colori, scegliendo tra le LUT di colori incluse come FiLMiC deLoc oppure importando i file in formato .cube o .3dl. I preset degli effetti si possono poi salvare e condividere. LumaFusion permette anche di creare video al rallentatore o accellerandoli in avanti o all’indietro, creando rallentamenti fluidi con file da 120 e 240 fps, e include anche gli strumenti utili alla creazione di un video in time lapse.

Per quanto riguarda l’audio, si può regolare tramite il Graphic EQ, gestendo i livelli audio keyframe, panning e riempiendo da destra a sinistra con il dual-mono. Si possono isolare le tracce su più file track, abbassare la musica durante un dialogo con l’Auto-ducking e aggiungere plugin audio di terze parti. Oltre a questo l’app permette di creare titoli multilayer con forme e immagini, regolare caratteri, colori, bordi e ombre, importare font personalizzati e molto altro.

Non c’è limite al numero di progetti che si possono creare, scegliendo per altro formati diversi tra orizzontale, verticale, quadrato e widescreen. Si può lavorare in framerate da 18 a 240 fps, duplicare, aggiungere note e usare i color-tag. I file multimediali si possono acquisire direttamente dall’app Foto, oppure da GNARBOX, WD Wireless e Frame.io, modificando direttamente dai dischi USB-C collegati. Oppure si possono importare dal cloud, da SanDisk iXpand e da unità di rete SMB. L’app inoltre mette a disposizione decine di musiche, effetti sonori, video e sfondi royalty-free in modo da avere tutto il necessario a disposizione fin da subito, inoltre per ogni file è possibile leggere e modificare i metadati.

LumaFusion è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad e costa 32,99 euro.

La versione attualmente distribuita è la numero 3.0.1 ed è elencata alla 18esima posizione nella categoria “Foto e video”, con oltre 1.200 recensioni la cui media è di 4,7 stelle su 5: per poter essere installata richiede all’incirca 180 MB di spazio su disco e la versione 14.4.1 di iOS o iPadOS. E’ localizzata anche in lingua italiana e può essere potenziata acquistando lo Storyblocks con abbonamento mensile a 9,99 euro oppure annuale a 69,99 euro che permette di accedere alla libreria completa di musiche e clip.

La funzione di esportazione dei file in formato FCPXML per Final Cut Pro è disponibile con una spesa supplementare di 21,99 euro. Gli sviluppatori raccolgono alcuni dati identificativi oltre che sull’utilizzo e diagnosi dell’app.

Nella versione 3.0 ci sono importanti novità:

• Stabilizzazione video. E’ stata integrata la tecnologia di stabilizzazione video Lock & Load di CoreMelt è nel nuovo strumento stabilizzatore dell’editor di clip.

• Modifica da unità esterne. È ora possibile accedere ai file multimediali direttamente da unità esterne nella libreria di file su iPad con porte USB-C e Thunderbolt. Ora puoi modificare sulla timeline senza copiare i media nella memoria del dispositivo. Questa funzione è attivata per impostazione predefinita, ma può essere disattivata in Preferenze, consentendo la copia dei media in LumaFusion quando vengono utilizzate unità esterne.

• Esportazione diretta su unità esterne. Esporta direttamente su un’unità esterna senza che LumaFusion scriva nella memoria interna utilizzando la destinazione File. Disponibile su iPad USB-C e Thunderbolt.

• Equalizzatore grafico. Con il nuovo EQ audio grafico, è facile adattare l’audio nei progetti

• Unità audio di terzi. Si possono aggiungere e organizzrea unità audio di terzi nello strumento Audio. LumaFusion supporta la modifica dei parametri sia nel proprio stack di controllo che nell’UI personalizzata di terzi.

• Tastierino numerico per slider e controlli di rotazione. Toccando il pulsante della matita si può utilizzare la nuova voce numerica per un’animazione precisa. I pulsanti di spinta sono stati spostati sul tastierino numerico.

• Interfaccia utente ridimensionabile. E’ sufficiente trascinare la maniglia per regolare l’anteprima, la libreria e la timeline per ottenere l’area di lavoro che desideri in ogni layout.

• Selezione nella libreria e nella timeline separate. La selezione della libreria mostra gli elementi con bordo bianco, l’elemento attualmente in anteprima con bordo giallo.