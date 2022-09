Lenovo ThinkPad X1 Fold, il portatile con OLED pieghevole è a IFA 2022

Lenovo ha portato il ThinkPad X1 Fold di seconda generazione a IFA 2022 a Berlino. Non solo il costruttore ha migliorato il design del dispositivo, ma ha anche dotato il nuovo ThinkPad X1 Fold di processori notevolmente più potenti, oltre a RAM LPDDR5 e PCIe Gen 4.

Lenovo ha programmato una data di uscita per la fine di quest’anno e ha già confermato il prezzo di partenza del dispositivo. ThinkPad X1 Fold Gen 2, o semplicemente ThinkPad X1 Fold come viene chiamato dall’azienda, migliora rispetto al suo predecessore in più aree, in primis nei processori. Mentre il modello originale utilizzava l’architettura Intel Lakefield, Lenovo questa volta si è affidata ai processori Intel Alder Lake più veloci e parsimoniosi in termini di energia.

In particolare, Lenovo offrirà il nuovo ThinkPad X1 Fold con processori Core i5 e Core i7 vPro e non vPro. Lenovo aggiunge che questi saranno processori della serie U9, il nome in codice di Intel per i suoi chip della serie Alder Lake-U a bassa potenza. Quindi, è facile aspettarsi che Lenovo venda il nuovo ThinkPad X1 Fold con il Core i5-1230U e il Core i7-1250U, o altri equivalenti come il Core i5-1240U e il Core i7-1255U. Inoltre, il dispositivo presenterà fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di spazio di archiviazione PCIe Gen 4.

Probabilmente il più grande cambiamento tra le generazioni è il display, che cresce da 13,3 a 16,3 pollici. Come previsto, il display funziona in un rapporto di aspetto 4:3 con una risoluzione nativa di 2.560 x 2.024 pixel. Lenovo aggiunge che il pannello OLED dovrebbe raggiungere i 400 nit durante la visualizzazione del contenuto SDR e 600 nit in HDR, offrendo al contempo una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 100%. Per riferimento, il display ha cornici da 8 mm e può essere utilizzato come laptop da 12 pollici con la sua tastiera rimovibile.

Inoltre, il ThinkPad X1 Fold verrà fornito di serie con una batteria da 48 Wh, con ulteriori 16 Wh per determinate configurazioni. L’alimentatore da 65 W del dispositivo fornirà fino a 4 ore di autonomia con appena 30 minuti di ricarica, anche se non è chiara l’autonomia generale con una ricarica completa.

Ancora, la macchina ha due porte Thunderbolt 4, una connessione USB 3.2 Gen Tipo-C e un vano per schede nano-SIM per LTE e connettività 5G Sub 6 opzionale. ThinkPad X1 Fold pesa 1,28 kg da solo o 1,9 kg con il supporto e la tastiera inclusi. Inoltre, il dispositivo misura 279,2 x 345,7 x 8,6 mm quando è dispiegato, e 176,4 x 275,2 x 17,4 mm quando piegato.

a IFa 2022 Lenovo afferma che il nuovo ThinkPad X1 Fold partirà da 2.999 euro nell’Eurozona, tasse incluse. Più economico del foldable ASUS presentato in fiera. Attualmente, l’azienda spera di lanciare il dispositivo nel quarto trimestre 2022 e prevede di rilasciare un modello barebones senza accessori, come la tastiera rimovibile, il supporto e lo stilo attivo.

Sempre a IFA Lenovo ha presentato il visore AR e VR che funziona anche con Mac e iPhone. Per tutte le notizie su IFA 2022 il link di riferimento è direttamente questo.