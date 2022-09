Lenovo T1 è un visore AR/VR che si collega a Mac e iPhone

Lenovo Glasses T1 è un visore AR/VR che è possibile collegare a moderni smartphone, tablet e laptop: iPhone e Mac inclusi; è un dispositivo leggero, con integrati speaker e una connessione USB-C, speaker e promette “superba qualità dell’immagine”, “ottica ad alta efficienza” e “lunga durata della batteria”.

Oltre al supportare collegamenti con dispositivi Windows, Android e macOS con USB-C, Lenovo riferisce che è possibile sfruttarlo anche con iPhone usando un adattatore per la porta Lightning. Per adattarsi alle esigenze di ogni utente il visore integra naselli intercambiabili, stanghette regolabili e supporta lenti da viste graduate.

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware, vanta due pannelli Micro OLED che offrono risoluzione 1080p cadauno e consente di visualizzare contenuti Full HD con un framerate di 60Hz. Non mancano il trattamento anti luce blu (elemento che dovrebbe ridurre l’affaticamento) e funzionalità per la riduzione dell’effetto flickering (lo sfarfallio) per un migliore comfort visivo. Il rapporto di contrasto è di 10.000:1 e il dispositivo può essere sfruttato per lo streaming di video o giochi con il tethering da dispositivi mobili.

I redattori del sito ArsTechnica, che hanno avuto modo di provare in anteprima un prototipo del dispositivo, riferiscono che il livello di luminosità è adeguato, di colori vibranti e interfaccia e testi abbastanza chiari, lamentando solo difficoltà in alcuni controlli per la necessità di usare un dispositivo affiancato.

Il produttore evidenzia possibilità in vari ambiti, gaming compreso, permettendo di ottenere esperienze immersive che non sarebbero altrimenti possibili con computer e smartphone.

Il visore Lenovo Glasses T1 (in Cina commercializzato come Lenovo Yoga Glasses) sarà in vendita in Cina entro la fine di quest’anno e la disponibilità in altri mercati è prevista dal 2023. Il prezzo non è stato indicato.

Ricordiamo che da tempo circolano voci secondo le quali anche Apple dovrebbe presentare un suo visore AR/VR. La multinazionale di Cupertino ha registrato i nomi Reality One e Reality Pro, e le indiscrezioni fin qui circolate riferiscono di un prodotto di alto livello, della presenza di due display ad altissima risoluzione e tutta una serie di telecamere e sensori.